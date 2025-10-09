Gazako Bake Plana
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Trumpek igandean joan asmo du Ekialde Hurbilera

Bakearen Nobel Saria jaso gura lukeen AEBko agintariak, Truth Social sarean zabaldu diu akordioaren berri. "Israelek bere tropak erretiratuko ditu bake sendo, iraunkor eta betiko baterako lehen urrats gisa adostutako ildo batera", esan du Trumpek, eta gaineratu du "bahitu GUZTIAK laster askatuko" dituztela.

trump truth
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Israelek eta Hamasek asteazken honetan sinatu dute Gazako Zerrendarako bake akordioaren lehen fasea, bahituak askatzea eta tropa israeldarrak atzera egitea barne, Donald Trump AEBko presidenteak egindako planari jarraituz. Donald Trumpek iragarri du akordioa, eta eskualdera bidaiatzeko asmoa du, igandean, ziurrenik, arrakasta diplomatikoa irudikatzeko.

Bakearen Nobel Saria jaso gura lukeen AEBko agintariak, Truth Social sarean zabaldu diu akordioaren berri. "Israelek bere tropak erretiratuko ditu bake sendo, iraunkor eta betiko baterako lehen urrats gisa adostutako ildo batera", esan du Trumpek, eta gaineratu du "bahitu GUZTIAK laster askatuko" dituztela.

"Hau egun handia da mundu arabiar eta musulmanarentzat, Israelentzat, inguruko nazio guztientzat eta Estatu Batuentzat!", ebatzi du agintariak, eta, amaitzeko, eskerrak eman dizkie Qatarreko, Egiptoko eta Turkiako bitartekariei, Kairon “aurrekaririk gabeko ekitaldi historiko bat” gauzatzeko egindako negoziazioetan egindako lanagatik. BEDEINKATUAK IZAN BITEZ BAKEGILEAK! ".

Trumpek bi gai nagusi aipatu ditu bere mezuan: bahituak askatzea eta Israel Gazako zenbait eremutatik erretiratzea.

Donald Trump Gazako Zerrenda Israel Munduko albisteak

Nazioarteko albiste gehiago

STOCKHOLM (Sweden), 08/10/2025.- (L-R) Nobel Committee for Chemistry Chairman Heiner Linke, Royal Swedish Academy of Sciences Permanent Secretary Hans Ellegren, and Nobel Committee for Chemistry member Olof Ramstrom present the Nobel Prize in Chemistry 2025 during a press conference at the Royal Swedish Academy of Sciences, in Stockholm, Sweden, 08 October 2025. The Nobel Prize in Chemistry 2025 was awarded to Susumu Kitagawa, Richard Robson and Omar M. Yaghi 'for the development of metal-organic frameworks.' (Suecia, Estocolmo) EFE/EPA/FREDRIK SANDBERG/TT SWEDEN OUT
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Susumu Kitagawak, Richard Robsonek eta Omar Yaghik irabazi dute Kimikako Nobel saria, egitura metalorganikoak garatzeagatik

2025eko Kimikako Nobel sariaren irabazleek espazio zabalak dituzten egitura molekularrak sortu dituzte, eta horietan barrena gasak eta beste substantziak kimiko batzuk jariatzen dira. Aipaturiko egitura metalorganiko horiek erabili daitezke, esaterako, basamortuko airetik ura ateratzeko, karbono dioxidoa xurgatzeko, gas toxikoak biltzeko eta erreakzio kimikoak katalizatzeko. 

La campaña Rumbo a Gaza ha confirmado que han sido "asaltados en aguas internacionales a unas 110 millas náuticas de la costa de Gaza". A bordo, 140 personas, entre ellos médicos, periodistas y funcionarios electos, con ayuda humanitaria por valor de más de 110.000 dólares.
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Israelek atzeman egin ditu Gazara zihoazen Askatasunaren Flotillaren bederatzi ontziak

Gazara Bidean kanpainak salatu duenez, Israelgo Armadak "nazioarteko uretan" eraso egin die, Gazako kostaldetik 110 itsas miliara zeudela. Ontzian 140 pertsona zeuden, tartean, medikuak, kazetariak eta funtzionario hautetsiak, eta 110.000 dolar baino gehiagoko laguntza humanitarioa zeramaten. Israelek jakitera eman duenez, tripulatzaileak "onik" daude, eta "arin" deportatuko dituzte. 

Gehiago kargatu