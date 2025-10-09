Trumpek igandean joan asmo du Ekialde Hurbilera
Bakearen Nobel Saria jaso gura lukeen AEBko agintariak, Truth Social sarean zabaldu diu akordioaren berri. "Israelek bere tropak erretiratuko ditu bake sendo, iraunkor eta betiko baterako lehen urrats gisa adostutako ildo batera", esan du Trumpek, eta gaineratu du "bahitu GUZTIAK laster askatuko" dituztela.
Israelek eta Hamasek asteazken honetan sinatu dute Gazako Zerrendarako bake akordioaren lehen fasea, bahituak askatzea eta tropa israeldarrak atzera egitea barne, Donald Trump AEBko presidenteak egindako planari jarraituz. Donald Trumpek iragarri du akordioa, eta eskualdera bidaiatzeko asmoa du, igandean, ziurrenik, arrakasta diplomatikoa irudikatzeko.
"Hau egun handia da mundu arabiar eta musulmanarentzat, Israelentzat, inguruko nazio guztientzat eta Estatu Batuentzat!", ebatzi du agintariak, eta, amaitzeko, eskerrak eman dizkie Qatarreko, Egiptoko eta Turkiako bitartekariei, Kairon “aurrekaririk gabeko ekitaldi historiko bat” gauzatzeko egindako negoziazioetan egindako lanagatik. BEDEINKATUAK IZAN BITEZ BAKEGILEAK! ".
Trumpek bi gai nagusi aipatu ditu bere mezuan: bahituak askatzea eta Israel Gazako zenbait eremutatik erretiratzea.
Trump, Bakearen Nobel sariaren irabazlea ezagutu atarian: "Agian aitzakia bat aurkituko dute niri ez emateko"
Israel eta Hamasen arteko akordioaren berri izan aurretik, Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak Bakearen Nobel Saria merezi duela berretsi du zazpi gerrari amaiera eman dielakoan.
Zer dakigu Gazako bake-planari buruz?
Israelek eta Hamasek ostegun honetan hitzartu duten bake-planaren lehen fasean, Gazako Zerrendan egindako erasoaldia bertan behera utzi beharko luke Israelek. Hamasek bizirik dauden bahitu eta hildako guztiak entregatu beharko lituzke, eta Israelek ia 2.000 preso palestinar askatu.
Israelek eta Hamasek akordioa lortu dute Gazarako bake-planaren lehen faseari buruz
Akordioaren arabera, Hamasek 48 bahituak aske uztearen truke Israelek 2.000 bat preso palestinar libre utziko ditu. Donald Trump AEBko presidenteak eman du akordioaren berri, eta ondoren bi aldeek eta bitartekariek baieztatu dute.
Macronek lehen ministro berri bat izendatuko du asteburua baino lehen, Lecornuren gomendioa aintzat hartuta
Frantziako jarduneko lehen ministroak bere “misioa bukatutzat” eman du, eta Macroni gomendatu dio lehen ministro berria izendatzeko. Oraindik, akordiorako aukera badela sinetsita dago, eta horregatik, hauteskundeak ez aurreratzeko aholkatu dio.
Bahituen eta preso palestinarren zerrendak trukatu dituzte Gazako su-eten planaren elkarrizketetan
Hamasek iragarri du elkartrukea elkarrizketen hirugarren egunean. AEBko Ekialde Ertainerako ordezkaria, Steve Witkoff, eta Trumpen suhia, Jared Kushner, Egiptora iritsi dira negoziazioetan parte hartzeko. Hurrengo orduetan Jihad Islamikoaren eta Palestina Askatzeko Herri Frontearen ordezkariak espero dituzte.
Susumu Kitagawak, Richard Robsonek eta Omar Yaghik irabazi dute Kimikako Nobel saria, egitura metalorganikoak garatzeagatik
2025eko Kimikako Nobel sariaren irabazleek espazio zabalak dituzten egitura molekularrak sortu dituzte, eta horietan barrena gasak eta beste substantziak kimiko batzuk jariatzen dira. Aipaturiko egitura metalorganiko horiek erabili daitezke, esaterako, basamortuko airetik ura ateratzeko, karbono dioxidoa xurgatzeko, gas toxikoak biltzeko eta erreakzio kimikoak katalizatzeko.
Israelek atzeman egin ditu Gazara zihoazen Askatasunaren Flotillaren bederatzi ontziak
Gazara Bidean kanpainak salatu duenez, Israelgo Armadak "nazioarteko uretan" eraso egin die, Gazako kostaldetik 110 itsas miliara zeudela. Ontzian 140 pertsona zeuden, tartean, medikuak, kazetariak eta funtzionario hautetsiak, eta 110.000 dolar baino gehiagoko laguntza humanitarioa zeramaten. Israelek jakitera eman duenez, tripulatzaileak "onik" daude, eta "arin" deportatuko dituzte.
Albiste izango dira: Gazako bake negoziazioak, EAJ eta PSE-EEren arteko desadostasunak eta Bernedo auzia
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Gazarako bake akordioa ostegunean edo ostiralean irits daiteke, eta Trumpek iragarriko luke
Ameriketako Estatu Batuetako eta Turkiako negoziatzaileek bat egingo dute gaur Israelen eta Hamasen arteko elkarrizketekin, eta "giro positiboan" ari dira aurrera egiten, gertuko iturrien arabera.