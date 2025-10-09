Plan de paz para Gaza
Trump planea viajar a Oriente Próximo el domingo

El mandatario estadounidense, que aspira a recibir el Premio Nobel de la Paz, fue el encargado de anunciar el acuerdo en un mensaje en la red Truth Social. "Israel retirará sus tropas a una línea acordada como primeros pasos hacia una paz sólida, duradera y eterna”, dijo Trump, quien ha agregado que “TODOS los rehenes serán liberados muy pronto".
Euskaraz irakurri: Trumpek Gazarako bake plan baten lehen fasea iragarri du eta eskualdera bidaiatzeko asmoa du
Agencias | EITB

Última actualización

Israel y Hamás han firmado este miércoles la primera fase del acuerdo de paz para la Franja de Gaza, que incluye la liberación de rehenes y el repliegue de tropas israelíes, siguiendo el plan trazado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha anunciado el acuerdo y planea viajar, seguramente el domingo, a la región, par escenificar su éxito diplomático.

El mandatario estadounidense, que aspira a recibir el Premio Nobel de la Paz, fue el encargado de anunciar el acuerdo en un mensaje en la red Truth Social. "Israel retirará sus tropas a una línea acordada como primeros pasos hacia una paz sólida, duradera y eterna”, dijo Trump, quien ha agregado que “TODOS los rehenes serán liberados muy pronto".

"¡Este es un gran día para el mundo árabe y musulmán, para Israel, todas las naciones vecinas y los Estados Unidos!”, ha sentenciado el mandatario, quien ha concluído agradeciendo a los mediadores de Catar, Egipto y Turquía por su trabajo en las negociaciones celebradas en El Cairo para hacer realidad “un evento histórico y sin precedentes. ¡BENDITOS SEAN LOS PACIFICADORES!".

En su mensaje, Trump ha mencionado dos de los principales temas en los que los negociadores han estado trabajando esta semana en Egipto: la liberación de rehenes y la retirada israelí de ciertas zonas de Gaza.

