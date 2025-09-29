Gerra Gazan
Trumpen plana Gazan bakea lortzeko: bahituak askatzea, Hamasen armagabetzea eta okupazioari uko egitea

Hamas talde islamistak bere iritzia eman behar du oraindik, eta Israelgo lehen ministroak adierazi duenez, onartzen ez badu, "Israelek bere lana amaituko du".
gaza palestina bombardeo

Akordioa onartzear dagoen bitartean, bonbardaketek ez dute etenik Gazan. Argazkia: Europa Press

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak astelehenean onartu du, Etxe Zurian egindako agerraldi batean, AEBk Gazan bakea lortzeko proposamena. Hamas talde islamistak horren inguruan hitz egin behar du oraindik.

20 puntuko plana

Errepublikanoak plana aurkeztu dio gaur Israelgo lehen ministroari Etxe Zurian egindako bileran, baina oraindik Hamasek onartu beharko luke. Ildo horretan, talde islamistak ohartarazi du agerraldia egin orduko oraindik ez zutela planaren berri izan.

Hauek dira 20 puntuak:

1- Gaza terrorismorik gabeko eremua izango da eta ez da Israelentzat mehatxu bat izango.

2- Gaza bere herriaren onurarako berreraikiko da.

3- Israelgo indarren berehalako su-etena eta pixkanakako atzera egitea bahituen askapena prestatzeko.

4- Hamasek bahitu guztiak askatuko ditu 72 orduan, bizirik zein hilik.

5- Israelek bizi osorako kartzela zigorra duten 250 preso palestinar eta urriaren 7ko atentatuen ostean atxilotutako 1.700 gazatar askatuko ditu.

6.- Hamasek konpromisoa hartzen du elkarrekin modu baketsuan aritzeko eta armak uzteko.

7- Akordioa onartu ondoren, Gazarako behar den laguntza humanitario guztia bidaliko da.

8- Laguntza humanitarioa interferentziarik gabe eta Nazio Batuen agentzien bidez sartu eta banatuko da.

9- Trump bera buru duen nazioarteko "Bakearen Batzorde" batek gainbegiratutako batzorde teknokratiko batek administratuko du Gaza. Batzorde horretan Tony Blair Britainia Handiko lehen ministro ohia arituko da. Palestinako Aginte erreformatu batek hartuko du kontrola ondoren.

10- Gazarako garapen ekonomikorako plan bat sortuko da, inbertsioak erakarriko dituena.

11- Gazan gune ekonomiko berezi bat sortuko da.

12- Ez da behartutako desplazamendurik egongo, eta borondatez joaten direnek itzultzeko eskubidea izango dute, baina "jendea animatuko da geratzera eta Gaza hobea eraikitzeko aukera eskainiko zaie".

13- Hamasek eta beste fakzio batzuek ezin izango dute Gaza gobernatu "ez zuzenean ez zeharka", eta Zerrenda desmilitarizatuko da, nazioarteko ikuskaritzapean.

14- Eskualdeko herrialdeek bermatuko dute Hamasek eta beste talde batzuek beren konpromisoak beteko dituztela eta Gaza ez dela "bere herritarrentzako eta bizilagunentzako mehatxua".

15- Nazioarteko Egonkortze Indar (ISF) bat hedatuko da, AEBk kide arabiarrak lagunduta, Palestinako polizia-indarrak entrenatzeko eta barneko eta mugetako segurtasuna mantentzeko. Egiptok eta Israelek eremu horretan lagunduko dute.

16- Israelek ez du ez Gaza okupatuko ez anexionatuko, kontrola pixkanaka erretiratuko da ISFri transferitzeko, eta segurtasun-perimetro bat mantenduko du, beharrezkoa bada.

17- Hamasek proposamena "atzeratzen edo baztertzen" badu, aurreko guztia Israelek ISFri transferitutako "terrorismorik gabeko" eremuetan ezarriko da.

18- Erlijioen arteko elkarrizketa sustatuko da, palestinarren eta israeldarren arteko tolerantzia eta bizikidetza baketsua sustatzeko.

19- Berreraikitzeak aurrera egin ahala eta Palestinako Agintaritzaren erreformak bete ahala, autodeterminaziorako eta Estatu palestinarra sortzeko aukera irekiko da.

20- Estatu Batuek elkarrizketa bat ezarriko dute Israelen eta Palestinaren artean, elkarrekin modu baketsuan eta oparoan bizitzea ahalbidetuko duen helburu politiko bat adosteko.

