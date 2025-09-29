Trumpen plana Gazan bakea lortzeko: bahituak askatzea, Hamasen armagabetzea eta okupazioari uko egitea
Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak astelehenean onartu du, Etxe Zurian egindako agerraldi batean, AEBk Gazan bakea lortzeko proposamena. Hamas talde islamistak horren inguruan hitz egin behar du oraindik.
20 puntuko plana
Errepublikanoak plana aurkeztu dio gaur Israelgo lehen ministroari Etxe Zurian egindako bileran, baina oraindik Hamasek onartu beharko luke. Ildo horretan, talde islamistak ohartarazi du agerraldia egin orduko oraindik ez zutela planaren berri izan.
Hauek dira 20 puntuak:
1- Gaza terrorismorik gabeko eremua izango da eta ez da Israelentzat mehatxu bat izango.
2- Gaza bere herriaren onurarako berreraikiko da.
3- Israelgo indarren berehalako su-etena eta pixkanakako atzera egitea bahituen askapena prestatzeko.
4- Hamasek bahitu guztiak askatuko ditu 72 orduan, bizirik zein hilik.
5- Israelek bizi osorako kartzela zigorra duten 250 preso palestinar eta urriaren 7ko atentatuen ostean atxilotutako 1.700 gazatar askatuko ditu.
6.- Hamasek konpromisoa hartzen du elkarrekin modu baketsuan aritzeko eta armak uzteko.
7- Akordioa onartu ondoren, Gazarako behar den laguntza humanitario guztia bidaliko da.
8- Laguntza humanitarioa interferentziarik gabe eta Nazio Batuen agentzien bidez sartu eta banatuko da.
9- Trump bera buru duen nazioarteko "Bakearen Batzorde" batek gainbegiratutako batzorde teknokratiko batek administratuko du Gaza. Batzorde horretan Tony Blair Britainia Handiko lehen ministro ohia arituko da. Palestinako Aginte erreformatu batek hartuko du kontrola ondoren.
10- Gazarako garapen ekonomikorako plan bat sortuko da, inbertsioak erakarriko dituena.
11- Gazan gune ekonomiko berezi bat sortuko da.
12- Ez da behartutako desplazamendurik egongo, eta borondatez joaten direnek itzultzeko eskubidea izango dute, baina "jendea animatuko da geratzera eta Gaza hobea eraikitzeko aukera eskainiko zaie".
13- Hamasek eta beste fakzio batzuek ezin izango dute Gaza gobernatu "ez zuzenean ez zeharka", eta Zerrenda desmilitarizatuko da, nazioarteko ikuskaritzapean.
14- Eskualdeko herrialdeek bermatuko dute Hamasek eta beste talde batzuek beren konpromisoak beteko dituztela eta Gaza ez dela "bere herritarrentzako eta bizilagunentzako mehatxua".
15- Nazioarteko Egonkortze Indar (ISF) bat hedatuko da, AEBk kide arabiarrak lagunduta, Palestinako polizia-indarrak entrenatzeko eta barneko eta mugetako segurtasuna mantentzeko. Egiptok eta Israelek eremu horretan lagunduko dute.
16- Israelek ez du ez Gaza okupatuko ez anexionatuko, kontrola pixkanaka erretiratuko da ISFri transferitzeko, eta segurtasun-perimetro bat mantenduko du, beharrezkoa bada.
17- Hamasek proposamena "atzeratzen edo baztertzen" badu, aurreko guztia Israelek ISFri transferitutako "terrorismorik gabeko" eremuetan ezarriko da.
18- Erlijioen arteko elkarrizketa sustatuko da, palestinarren eta israeldarren arteko tolerantzia eta bizikidetza baketsua sustatzeko.
19- Berreraikitzeak aurrera egin ahala eta Palestinako Agintaritzaren erreformak bete ahala, autodeterminaziorako eta Estatu palestinarra sortzeko aukera irekiko da.
20- Estatu Batuek elkarrizketa bat ezarriko dute Israelen eta Palestinaren artean, elkarrekin modu baketsuan eta oparoan bizitzea ahalbidetuko duen helburu politiko bat adosteko.
Nazioarteari buruzko albiste gehiago
Netanyahuk bat egin du Trumpek Gazarako duen planarekin, baina Hamasek onartzen ez badu "Israelek bere lana amaituko" duela gaineratu du
Netanyahuren hitzetan, Trump "Israelek Etxe Zurian inoiz izan duen lagunik handiena da", eta azpimarratu du Washingtonen planak bat egiten duela Gobernuak enklabearen aurkako erasoaldiari amaiera emateko ezarri zituen bost printzipioekin.
Trumpek Etxe Zurian hartu du Netanyahu, eta Gazan bakea lortzeko konfiantza agertu du: "Ziur nago"
Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak aurreratu du Ekialde Hurbilean akordio berri bat lortzetik gertu dagoela, Gaza eta Zisjordaniarako plan batekin.
Irakeko gerrako beterano batek lau pertsona tiroz hil ditu Michiganeko eliza batean
Mezatan ehunka pertsona zeudela, soldadu ohiak tenpluaren kontra egin zuen, kotxez, eta tiroz hasi zen. Gero, su eman zion eraikinari. Poliziak tirokatzailea hil du, eta erasoa "indarkeria selektiboko ekintza" gisa ikertzen ari da.
Moldaviako gobernua nagusitu egin zaio bloke errusiazaleari, eta bakarrik gobernatu ahal izango du
Herrialdeak funtsezko garaipena lortu du, Europar Batasunean sartzeko prozesuan dagoela. Errusiaren aldeko oposizioak manifestazioa antolatu du gaur hiriburuan.
Hildako bat eta bederatzi zauritu dira Michiganeko eliza batean izandako tiroketa batean
Hildako bat eta bederatzi zauritu dira Grand Blanceko eliza batean (Michigan), tiroketa baten ondorioz, eta sutea izan da elizan bertan. Tirogilea hil dute jada.
Atzera egin eta bonbardaketak gelditzeko eskatu dio Hamasek Israeli, Gazan dauden bi bahitu askatu ahal izateko
66.000 pertsona baino gehiago hil ditu jada Israelek Gazan, hondakinen artean jarraitzen duten milaka gorpuak kontuan hartu gabe. Erreskatistek salatu dute Israelgo Armadak ez diela euren lana egiten uzten.
4 lagun hil eta 70etik gora zauritu ditu Errusiako Armadak Ukrainan, aspaldian airetik egindako eraso luze eta gogorrenean
"Eraso basatiak, nahita eragindako izua, hiri arrunten aurka zuzendua: ia 500 drone eta 40 misil baino gehiago, Kinzhal misilak barne", salatu du Zelenskik sare sozialetan.
Poloniak aireko espazioa itxi du aldi baterako, Errusia Ukrainan egiten ari den erasoengatik
Poloniako aire-indarrak, herrialde aliatuekin koordinatuta, Poloniako aire-espazioan lanean hasi dira, Moskuren mugimenduei aurre egiteko.
60.000 eta 100.000 pertsona artean manifestatu dira Berlinen, Gazako genozidioaren amaiera eskatzeko
Bestalde, Israelek jakitera eman duenez, 750.000 pertsona atera dira Gaza Hiritik erasoaldia hasi zenetik, eta 50 hilketa zenbatu dituzte dagoeneko, tartean haurrak, bi mediku eta kazetari bat.