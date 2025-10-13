Acuerdo de paz en Gaza
Familias palestinas e israelíes celebran la liberación de sus seres queridos

Hamás ha entregado a los 20 rehenes vivos, mientras el Gobierno israelí ha comenzado a liberar a los 1966 presos palestinos que sacará hoy de las cárceles. Todos ellos han sido recibidos por sus familias con mucha alegría y lágrimas.
Euskaraz irakurri: Palestinako eta Israelgo familiek maite dituzten pertsonen askapena ospatu dute
EITB

