GAZARAKO BAKE-AKORDIOA

Familia palestinarrak eta israeldarrak senideekin elkartu dira

Hamás ha entregado a los 20 rehenes vivos, mientras el Gobierno israelí ha comenzado a liberar a los 1966 presos palestinos que sacará hoy de las cárceles. Todos ellos han sido recibidos por sus familias con mucha alegría y lágrimas.
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Bizirik dauden 20 bahituak entregatu ditu Hamasek eta, trukean, 1.966 preso palestinar askatuko ditu gaur Israelgo Gobernuak. Pozez eta negar malkotan hartu dituzte senideek. 

Israel Gazako Zerrenda Palestina Munduko albisteak

