Egipto acogerá una conferencia internacional para la reconstrucción de Gaza
El presidente de Egipto, Abdelfatá al Sisi, ha anunciado que el país acogerá este lunes, 13 de octubre, una conferencia internacional para la reconstrucción de la Franja de Gaza. En ella, estarán presentes Emmanuel Macron, presidente de Francia, Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, y Donald Trump, presidente de los Estados Unidos de América.
"El presidente Al Sisi ha apuntado la intención de Egipto de acoger una conferencia internacional para la pronta recuperación y reconstrucción", ha comunicado la Presidencia egipcia.
El presidente egipcio ha subrayado la importancia de “una fuerza internacional” en Gaza, legitimada por el Consejo de Seguridad de la ONU.
Acto de paz
La ciudad de Sharm el Sheij (Egipto), se prepara para el acto de firma del acuerdo de alto al fuego.
Varios mandatarios internacionales han confirmado ya su presencia, en el que será uno de los actos de más renombre de las últimas décadas.
Según han anunciado este sábado fuentes del Gobierno de España, el presidente Pedro Sánchez estará presente en dicho acto, junto con el ministro de Asuntos Exteriores, Cooperación y Unión Europea, José Manuel Albares.
A la ceremonia, que organiza el Gobierno de Egipto, contará también con la participación de Estados Unidos, los principales países árabes y algunos países europeos; entre ellos, Donald Trump y Emmanuel Macron.
Más noticias sobre noticias internacionales
Comienzan a entrar camiones de ayuda humanitaria por el paso de Rafah
La agencia UNRWA ha informado de la entrada de camiones de ayuda humanitaria por el paso de Rafah, en dirección a Gaza. Por lo visto, hay en torno a 6.000 camiones preparados para su entrada. Las previsiones apuntan que entrarán 600 camiones al día.
Familiares de los rehenes israelíes se manifiestan por última vez en Tel Aviv
En una multitudinaria concentración celebrada en Tel Aviv, han exigido una vez más la liberación de los rehenes aún en cautiverio tras el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023. La manifestación coincide con la entrada en vigor de un alto el fuego mediado por EE. UU., que contempla la liberación de 20 rehenes vivos en un plazo de 72 horas.
Para muchos gazatíes "volver a casa" no es más que una metáfora
Las imágenes muestran bien la situación actual de Gaza, donde según el ministerio de Sanidad hay 7000 muertos bajo los escombros y 3600 personas supuestamente desaparecidas. Mientras que otras tantas se sospechan que nadie las reclamará, ya que se cree que el ejercito israelí ha asesinado a al menos 2700 familias.
Primera noche “tranquila” en la Franja de Gaza, tras meses de continuos bombardeos
Miles de gazatíes abandonan ya los refugios al sur de la ciudad, mientras las tropas se mantienen detrás de la conocida como “línea amarilla” del repliegue hasta que se realice el intercambio de rehenes y presos.
Xabier Madariaga, testigo directo de la "tranquilidad" en la primera mañana cerca de la Franja de Gaza
EITB relatará in situ todo lo que ocurre en estas primeras horas del alto el fuego en Gaza y en Israel. Xabier Madariaga conversa con varios aficionados al ciclismo, que pedalean, sin el ruido de las bombas, en paralelo a la Franja de Gaza.
Trump, sobre el Nobel de la Paz a Machado: "Ella me ha llamado y me ha dicho que lo acepta en mi honor"
El presidente de EE. UU., Donald Trump, ha asegurado que María Corina Machado, venezolana que ha recibido el Premio Nobel de la Paz 2025, le ha llamado para decirle que aceptaba el premio en su honor. Trump también ha bromeado sobre este asunto.
Trump viajará a Israel y Egipto en el marco del acuerdo con Hamás
Al parecer, el presidente estadounidense planea una especie de cumbre sobre Gaza en Egipto con la participación de líderes del mundo árabe y algunos países europeos al inicio de la próxima semana. Sánchez también ha confirmado su asistencia.
Macron vuelve a nombrar a Lecornu como primer ministro cuatro días después de su dimisión, y le encomienda formar gobierno
Lecornu ha abogado por un gobierno "libre", frente al "ridículo estancamiento" en la que se encuentra toda la escena política francesa.
Xabier Madariaga: "Los gazatíes se preparan para vivir su primera noche sin bombas en meses"
EITB relatará in situ todo lo que ocurre en estas primeras horas del alto el fuego en Gaza y en Israel. Xabier Madariaga está en Gaza donde ha visto a muchos gazatíes regresar hacia sus pueblos y ciudades una vez que han cesado las bombas.