Egipto acogerá una conferencia internacional para la reconstrucción de Gaza

El presidente de Egipto, Abdelfatá al Sisi, ha anunciado que el país acogerá este lunes, 13 de octubre, una conferencia internacional para la reconstrucción de la Franja de Gaza. En ella, estarán presentes Emmanuel Macron, presidente de Francia, Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, y Donald Trump, presidente de los Estados Unidos de América.

"El presidente Al Sisi ha apuntado la intención de Egipto de acoger una conferencia internacional para la pronta recuperación y reconstrucción", ha comunicado la Presidencia egipcia.

El presidente egipcio ha subrayado la importancia de “una fuerza internacional” en Gaza, legitimada por el Consejo de Seguridad de la ONU.

Acto de paz

La ciudad de Sharm el Sheij (Egipto), se prepara para el acto de firma del acuerdo de alto al fuego.

Varios mandatarios internacionales han confirmado ya su presencia, en el que será uno de los actos de más renombre de las últimas décadas.

Según han anunciado este sábado fuentes del Gobierno de España, el presidente Pedro Sánchez estará presente en dicho acto, junto con el ministro de Asuntos Exteriores, Cooperación y Unión Europea, José Manuel Albares.

A la ceremonia, que organiza el Gobierno de Egipto, contará también con la participación de Estados Unidos, los principales países árabes y algunos países europeos; entre ellos, Donald Trump y Emmanuel Macron.