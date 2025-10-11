Albiste da
Gaza berreraikitzeko nazioarteko konferentzia egingo dute Egipton

AEBko, herrialde arabiar nagusietako eta Europako zenbait herrialdetako ordezkariak bilduko dira bertan, Espainiakoak eta Frantziakoak tartean. 

Donald Trump, presidente de los Estados Unidos de América
Donald Trump Gaza berreraikitzeko konferentzian izango da, Egipton. Argazkia: Europa Press.
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Abdel Fatah al-Sisi Egiptoko presidenteak iragarri duenez, Gazako Zerrenda berreraikitzeko nazioarteko konferentzia egingo dute astelehen honetan, urriak 13. Besteak beste, Emmanuel Macron Frantziako presidentea, Pedro Sanchez Espainiako presidentea eta Donald Trump AEBko presidentea izango dira bertan bilduko direnen artean.

"Al-Sisi presidenteak esan du Egiptok nazioarteko konferentzia bat antolatzeko asmoa duela, lehenbailehen berreskuratzeko eta berreraikitzeko", jakinarazi du Egiptoko Presidentetzak.

Egiptoko presidenteak Gazan "nazioarteko indar bat" sortzeko garrantzia azpimarratu du, NBEko Segurtasun Kontseiluak legitimatutakoa.

Bake ekitaldia

Xarm el-Xeikh hiria su-eten akordioa sinatzeko ekitaldirako prestatzen ari da.

Nazioarteko hainbat agintarik dagoeneko baieztatu dute bertan izango direla, eta azken hamarkadetako ekitaldi garrantzitsuenetako bat izango da.

Espainiako Gobernuko iturriek larunbat honetan iragarri dutenez, Pedro Sanchez presidentea bertan izango da, Jose Manuel Albares Kanpo Arazoetako, Europar Batasuneko eta Lankidetzako ministroarekin batera.

Egiptoko Gobernuak antolatzen duen ekitaldian, AEBko, herrialde arabiar nagusietako eta Europako zenbait herrialdetako ordezkariak ere izango dira, Donald Trump eta Emmanuel Macron tartean.

