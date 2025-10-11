GUERRA EN GAZA
Trump viajará a Israel y Egipto en el marco del acuerdo con Hamás

Al parecer, el presidente estadounidense planea una especie de cumbre sobre Gaza en Egipto con la participación de líderes del mundo árabe y algunos países europeos al inicio de la próxima semana.
WASHINGTON (United States), 11/10/2025.- US President Donald Trump responds to a question from the news media following the announcement of a drug pricing deal during a press conference in the Oval Office of the White House in Washington, DC, USA, 10 October 2025. The deal, made with AstraZeneca CEO Pascal Soriot, includes deep price cuts for the Medicaid health plans and discounted prices through the TrumpRx website opening next year. EFE/EPA/SHAWN THEW / POOL
Trump, en la Casa Blanca. Foto: EFE
Agencias | EITB

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado este viernes que viajará a Israel, y que posteriormente llegará a Egipto en el marco del acuerdo de liberación de rehenes y retiro de tropas logrado con Hamás a media semana.

"Iré a Israel (...) hablaré con el Knesset (Parlamento israelí) y luego también iré a Egipto", ha afirmado el mandatario este viernes durante una rueda de prensa en la Casa Blanca.

Trump no ha detallado el itinerario de su viaje, pero ha recordado que el lunes iniciará la liberación de rehenes, uno de los puntos acordados entre Israel y Hamás este miércoles.

De acuerdo con el medio digital estadounidense Axios, Trump planea una especie de cumbre sobre Gaza en Egipto con la participación de líderes del mundo árabe y algunos países europeos al inicio de la próxima semana.

La iniciativa busca supervisar la reconstrucción de Gaza, coordinar la asistencia internacional y crear mecanismos de monitoreo para garantizar que se cumplan los compromisos del alto el fuego, reforzando el rol de Estados Unidos como mediador en la región.

El Ejército israelí anuncia la entrada en vigor del alo el fuego en Gaza
