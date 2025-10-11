Trump viajará a Israel y Egipto en el marco del acuerdo con Hamás

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado este viernes que viajará a Israel, y que posteriormente llegará a Egipto en el marco del acuerdo de liberación de rehenes y retiro de tropas logrado con Hamás a media semana.



"Iré a Israel (...) hablaré con el Knesset (Parlamento israelí) y luego también iré a Egipto", ha afirmado el mandatario este viernes durante una rueda de prensa en la Casa Blanca.



Trump no ha detallado el itinerario de su viaje, pero ha recordado que el lunes iniciará la liberación de rehenes, uno de los puntos acordados entre Israel y Hamás este miércoles.



De acuerdo con el medio digital estadounidense Axios, Trump planea una especie de cumbre sobre Gaza en Egipto con la participación de líderes del mundo árabe y algunos países europeos al inicio de la próxima semana.



La iniciativa busca supervisar la reconstrucción de Gaza, coordinar la asistencia internacional y crear mecanismos de monitoreo para garantizar que se cumplan los compromisos del alto el fuego, reforzando el rol de Estados Unidos como mediador en la región.