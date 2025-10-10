El acuerdo de alto el fuego e inicio de la primera fase del plan del presidente de EE.UU. Donald Trump, para la Franja de Gaza ha entrdo en vigor este viernes a mediodía local, tras el repliegue de las tropas israelíes de los urbes gazatíes, según lo acordado.



"El acuerdo de alto el fuego ha entrado en vigor a las 12:00 horas (09:00 GMT)", ha confirmado el Ejército, dando inicio a las 72 horas en las que debería producirse la liberación de los 48 rehenes israelíes que continúan en Gaza.



Tras el repliegue de las tropas a la conocida como "línea amarilla" dentro de la Franja —por el color del mapa que ofreció la Casa Blanca al anunciar el acuerdo—, la agencia de noticias EFE ha podido comprobar cómo decenas de gazatíes han comenzado a desplazarse al norte, hacia la ciudad de Gaza, por la vía costera de Al Rashid.



Los soldados han abandonado también el puesto de control militar localizado en el Corredor de Netzarim, al sur de la capital. En este primer repliegue, Israel permanece sobre un 53 % del territorio gazatí, si bien antes del alto el fuego dominaban más del 80 %.



El portavoz castrense en árabe, Avichay Adraee, ha señalado en un comunicado que la circulación del sur al norte de Gaza está permitida tanto por Rashid como la carretera de Salah al Din, pero ha advertido que el norte del enclave —Beit Hanoun, Beit Lahia y Shujaiya— siguen siendo peligrosas debido a la "concentración de tropas", así como la entrada al mar Mediterráneo.



El Gobierno de Israel aprueba el acuerdo

El Gobierno de Israel, reunido con el primer ministro, Benjamín Netanyahu, ha aprobado esta pasada madrugada la primera fase del plan de paz para Gaza con Hamás, que conlleva la liberación de todos los rehenes, un alto el fuego, la retirada parcial de Gaza del Ejército de Israel y la entrada de ayuda humanitaria.

La aprobación llega después de horas de reunión de los ministros israelíes con Netanyahu y con el enviado especial del presidente de EE.UU. Donald Trump, para Oriente Medio, Steve Witkoff, y el yerno del mandatario norteamericano, Jared Kushner.

Donald Trump cree que los rehenes serán liberados el lunes o martes

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, nunció ayer, jueves, que viajará próximamente a Oriente Medio y que los rehenes israelíes serán liberados “el lunes o martes” de la semana que viene.

Hamás asegura haber "recibido garantías"

El líder de la delegación negociadora de Hamás, Khalil Al-Hayya, afirma que el grupo ha recibido “garantías de los Estados Unidos, de mediadores árabes y de Turquía de que la guerra en Gaza ha terminado permanentemente”.

En un discurso televisado, afirmó ayer que seguirán trabajando "para completar los pasos restantes y lograr los intereses de nuestro pueblo y su autodeterminación hasta el establecimiento de un Estado independiente, con Jerusalén como capital".