El Ejército israelí anuncia la entrada en vigor del alto el fuego en Gaza
El acuerdo de alto el fuego e inicio de la primera fase del plan del presidente de EE.UU. Donald Trump, para la Franja de Gaza ha entrdo en vigor este viernes a mediodía local, tras el repliegue de las tropas israelíes de los urbes gazatíes, según lo acordado.
"El acuerdo de alto el fuego ha entrado en vigor a las 12:00 horas (09:00 GMT)", ha confirmado el Ejército, dando inicio a las 72 horas en las que debería producirse la liberación de los 48 rehenes israelíes que continúan en Gaza.
Tras el repliegue de las tropas a la conocida como "línea amarilla" dentro de la Franja —por el color del mapa que ofreció la Casa Blanca al anunciar el acuerdo—, la agencia de noticias EFE ha podido comprobar cómo decenas de gazatíes han comenzado a desplazarse al norte, hacia la ciudad de Gaza, por la vía costera de Al Rashid.
Los soldados han abandonado también el puesto de control militar localizado en el Corredor de Netzarim, al sur de la capital. En este primer repliegue, Israel permanece sobre un 53 % del territorio gazatí, si bien antes del alto el fuego dominaban más del 80 %.
El portavoz castrense en árabe, Avichay Adraee, ha señalado en un comunicado que la circulación del sur al norte de Gaza está permitida tanto por Rashid como la carretera de Salah al Din, pero ha advertido que el norte del enclave —Beit Hanoun, Beit Lahia y Shujaiya— siguen siendo peligrosas debido a la "concentración de tropas", así como la entrada al mar Mediterráneo.
El Gobierno de Israel aprueba el acuerdo
El Gobierno de Israel, reunido con el primer ministro, Benjamín Netanyahu, ha aprobado esta pasada madrugada la primera fase del plan de paz para Gaza con Hamás, que conlleva la liberación de todos los rehenes, un alto el fuego, la retirada parcial de Gaza del Ejército de Israel y la entrada de ayuda humanitaria.
La aprobación llega después de horas de reunión de los ministros israelíes con Netanyahu y con el enviado especial del presidente de EE.UU. Donald Trump, para Oriente Medio, Steve Witkoff, y el yerno del mandatario norteamericano, Jared Kushner.
Donald Trump cree que los rehenes serán liberados el lunes o martes
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, nunció ayer, jueves, que viajará próximamente a Oriente Medio y que los rehenes israelíes serán liberados “el lunes o martes” de la semana que viene.
Hamás asegura haber "recibido garantías"
El líder de la delegación negociadora de Hamás, Khalil Al-Hayya, afirma que el grupo ha recibido “garantías de los Estados Unidos, de mediadores árabes y de Turquía de que la guerra en Gaza ha terminado permanentemente”.
En un discurso televisado, afirmó ayer que seguirán trabajando "para completar los pasos restantes y lograr los intereses de nuestro pueblo y su autodeterminación hasta el establecimiento de un Estado independiente, con Jerusalén como capital".
Más noticias sobre noticias internacionales
Rusia aumenta los ataques y deja sin suministro a cerca de un 10 % de la población de Kiev
En su ataque de la pasada noche, Rusia ha empleado más de 460 drones, de los que 60 han impactado en varias localizaciones. Además, también ha lanzado 32 misiles de distintos tipos, entre ellos 14 balísticos y 2 hipersónicos Kinzhal.
La opositora venezolana María Corina Machado, premio Nobel de la Paz 2025
El Comité Noruego ha reconocido este viernes con el premio Nobel de la Paz a la opositora venezolana María Corina Machado.
Trump niega que impulsara el acuerdo en Gaza por el Premio Nobel: “Lo hice por humanidad”
Trump figura entre las personas nominadas a ganar el Premio Nobel de la Paz 2025, que se conocerá este viernes.
El Congreso de Perú destituye de manera exprés a la presidenta Dina Boluarte
Han presentado cuatro mociones de destitución por su "permanente incapacidad moral" para enfrentar la creciente inseguridad ciudadana y el auge del crimen organizado, cuando faltan escasos seis meses para las elecciones generales de 2026.
El Gobierno de Israel aprueba el acuerdo sobre la primera fase del plan de paz para Gaza
Tras la ratificación del acuerdo con Hamás, el alto el fuego entrará en vigor en Gaza 24 horas. Tras estos primeros pasos, Hamás tendrá un plazo de 72 horas para comenzar la liberación y entrega de los rehenes al Comité de la Cruz Roja.
Donald Trump cree que los rehenes serán liberados el lunes o martes
El presidente estadounidense ha afirmado que irá a Egipto el domingo para firmar el acuerdo obtenido que, en sus palabras, "es el octavo" que consigue. "Nadie creyó que fuera posible", ha afirmado.
Hamás asegura haber "recibido garantías" por parte de los mediadores de que "la guerra ha terminado"
Mediadores de Estados Unidos, países árabes y Turquía han garantizado el fin de la guerra, según ha explicado el alto mandatario y miembro del equipo negociador de Hamás, Khalil Al-Hayya.
Mikel Ayestaran: "La entrada de la ayuda humanitaria en Gaza comenzará cuando entre en vigor el alto el fuego"
El corresponsal de EITB en Oriente Próximo, Mikel Ayestaran, ha explicado que "la situación es dramática en Gaza y la prioridad es combatir el hambre. Israel ha utilizado el hambre como arma en estos dos últimos años".
Macron nombrará a un nuevo primer ministro antes del fin de semana, tras la dimisión de Lecornu
Entrevistado este miércoles en la cadena de televisión pública France 2, el primer ministro francés en funciones Sébastien Lecornu aseguró que su "misión ha terminado". El nuevo primer ministro será el sexto de la era Macron.