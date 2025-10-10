Lehenengo fasea
Israelgo Armadak iragarri du su-etena indarrean dela Gazan

Hartara, israeldar tropak Gazatik irteten hasi dira, eta bahituak askatzeko Hamasek duen 72 orduko epea hasi da.

hasi da su-etena
Gaza. Argazkia: EFE
author image

EITB

Azken eguneratzea

Su-eten akordioa eta Donald Trump AEBko presidentearen Gazarako planaren lehen fasea indarrean dira gaurdanik, itunari jarraikiz, Israelgo tropak Zerrendatik irteten hasi direnetik.

"Su-eten akordioa 12:00etan (09:00 GMT) sartu da indarrean", baieztatu du Armadak. Horrekin batera, abian da 48 bahituak askatzeko Hamasek duen 72 orduko epea ere.

Zerrendaren barruko "marra horia" —akordioa iragartzean Etxe Zuriak erakutsi zuen mapan ikus daiteke— atzean utzi dute tropek, eta EFE albiste agentziak egiaztatu du milaka gazatar iparralderantz mugitzen hasi direla, Gaza hirirantz hain zuzen ere, Al Rashid kostaldeko bidea hartuta.

Netzarim korridorean, hiriburuaren hegoaldean, dagoen kontrol postua ere utzi dute soldaduek.

Armadako bozeramaile Avichay Adraeeren esanetan, Gazako hegoaldetik iparraldera mugitzea baimendu dute, bai Rashidetik, bai Salah al Dineko errepidetik, baina ohartarazi du enklabearen iparraldea —Beit Hanoun, Beit Lahia eta Shujaiya— arriskutsua dela oraindik, "tropa pilaketagatik", besteak beste.

Israelgo Gobernuak oniritzia eman dio lehen faseari

Israelgo Gobernuak oniritzia eman dio bart Hamasekin Gazarako adostutako bake planaren lehen faseari. Akordioa berretsi ondoren, 24 orduko epean sartuko da indarrean su-etena. Halaber, adostutakoaren arabera, Hamasek bahitu guztiak askatuko ditu, soldadu israeldarrak partzialki erretiratzen hasiko dira eta giza laguntza Gazako Zerrendan sartzen hasiko da. 

Eztabaidak 3 ordu baino gehiago iraun du, gobernu barruan kontrako jarrerak agertu direlako, baina gehiengo zabalarekin onartu dute azkenean.

Trumpen ustez, bahituak astelehenean edo asteartean askatuko dituzte

Donald Trump AEBko presidenteak igandean Ekialde Hurbilera joango dela iragarri du ostegun honetan, Gazako su-etenerako akordioaz aritu denean. Horrez gain, bahitu israeldarrak datorren asteko "astelehenean edo asteartean" askatuko dituztela esan du.

Hamasek aitortu du "bermeak" jaso dituela

Khalil Al-Hayya Hamaseko negoziazio taldeko buruaren hitzetan, “gerra benetan amaitu dela” erakusten duten bermeak” eman dizkiete "Estatu Batuetako, herrialde arabiarretako eta Turkiako bitartekariek”.

Telebista bidez emandako hitzaldian esan du lanean jarraituko dutela bake planaren "gainerako pausoak burutu daitezen” eta Palestinako herriaren “interesak eta autodeterminazioa lortzeko, Jerusalem hiriburu izango duen Estatu independente bat lortu arte".

Israelgo Gobernuak Gazako bake planaren lehen faseari buruzko akordioa onartu du
