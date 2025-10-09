Bake akordioa Gazan
Trumpen ustez, bahitu israeldarrak astelehenean edo asteartean askatuko dituzte

AEBko presidenteak adierazi du Egiptora joango dela lortutako akordioa sinatzera. Gazakoa konpondu duen "zortzigarren gerra" dela esan du.

Donald Trump bere kabinetearekin Etxe Zurian izan duen bileran.
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Donald Trump AEBko presidenteak Ekialde Hurbilera bidaiatuko duela iragarri du ostegun honetan, Gazako su-etenerako akordioari buruz hitz egin duenean. Horrez gainera, bahitu israeldarrak datorren asteko "astelehenean edo asteartean" askatuko dituztela baieztatu du.

Etxe Zurian bere gobernukideekin egin duen bilera zuzenean eman dute hedabideetan. Batzar horretan presidenteak adierazi du Gazakoa "konpondu duen zortzigarren gerra" dela eta “hurrengoa Ukrainakoa" izango dela iragarri du.

Trumpen iritziz, “lortu den bakea iraunkorra" izango da. "Gazako gerrari amaiera eman diogu, bakea sortu dugu", esan du. Ekialde Hurbilean “betiereko bakea” izatea espero du.

AEBko presidenteak ziurtatu du Estatu Batuetako presidente batek inoiz ez duela izan berak “dituen moduko harremanik”, eta esan du harreman horiek akordioa aurrera ateratzeko balio izan diotela.

Batzarrean adierazi duenez, hurrengo egunetan Egiptora joango da, lortu duten akordioa sinatzera. "Dagoeneko sinadura bat jarri du nire ordezkari batek, baina sinadura ofizial bat izango dugu", adierazi du nahiz eta ez duen zehaztu noiz izango den hori.

Bahituen askapenari dagokionez, bere ustez astelehenean edo asteartean izango da.

Horrez gainera, Gaza berreraikiko dutela ere iragarri du. "Aberastasun handia dago munduko alde horretan", esan du. "Herrialde handiak ikusiko ditugu aurrera pauso bat ematen, diru asko jartzen eta behar denaz arduratzen", ziurtatu du.

Bileran Iran ere izan du hizpide. Herrialde horrek "bakean lan egin nahi duela" esan du.

