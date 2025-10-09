Donald Trump cree que los rehenes serán liberados el lunes o martes

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este jueves que viajará próximamente a Oriente Medio y que los rehenes israelíes serán liberados “el lunes o martes” de la semana que viene.

En una retransmisión en directo de la reunión que ha mantenido con su gabinete en la Casa Blanca, el presidente de EE.UU. ha afirmado que la de Gaza es la “octava guerra que ha resuelto y la próxima será la Ucrania”.

En opinión de Trump la paz en Gaza será “duradera”. “Hemos puesto fin a la guerra en Gaza, creamos paz”, ha afirmado y ha esperado que sea “una paz eterna para Oriente Medio”. Trump ha asegurado que nunca antes un presidente de Estados Unidos ha tenido relaciones como las que ha tenido él, las cuales le han servido para sacar adelante el acuerdo.

Asimismo, ha asegurado que viajará proximamente a Egipto, donde quiere firmar el acuerdo alcanzado. “Ya hemos tenido una firma con alguien representándome, pero vamos a tener una firma oficial”, ha declarado, aunque no ha precisado cuándo irá.

En cuanto a la liberación de los rehenes, el mandatario estadounidense opina que será el lunes o el martes.

También ha vaticinado que Gaza será reconstruida. "Hay una enorme riqueza en esa parte del mundo" y "vamos a ver a grandes países dando un paso al frente, poniendo mucho dinero y ocupándose de las cosas", ha asegurado.

A lo largo de la reunión se ha referido también a Iran, afirmando que “quiere trabajar en la paz”.