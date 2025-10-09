Acuerdo de paz en Gaza
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Donald Trump cree que los rehenes serán liberados el lunes o martes

El presidente estadounidense ha afirmado que irá a Egipto para firmar el acuerdo obtenido que, en sus palabras, "es el octavo" que consigue. "Nadie creyó que fuera posible", ha afirmado.

Donald Trump en la reunión que ha mantienido con su gabinete en la Casa Blanca.
Euskaraz irakurri: Trumpen ustez, bahitu israeldarrak astelehenean edo asteartean askatuko dituzte
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este jueves que viajará próximamente a Oriente Medio y que los rehenes israelíes serán liberados “el lunes o martes” de la semana que viene.

En una retransmisión en directo de la reunión que ha mantenido con su gabinete en la Casa Blanca, el presidente de EE.UU. ha afirmado que la de Gaza es la “octava guerra que ha resuelto y la próxima será la Ucrania”.

En opinión de Trump la paz en Gaza será “duradera”. “Hemos puesto fin a la guerra en Gaza, creamos paz”, ha afirmado y ha esperado que sea “una paz eterna para Oriente Medio”. Trump ha asegurado que nunca antes un presidente de Estados Unidos ha tenido relaciones como las que ha tenido él, las cuales le han servido para sacar adelante el acuerdo.

Asimismo, ha asegurado que viajará proximamente a Egipto, donde quiere firmar el acuerdo alcanzado. “Ya hemos tenido una firma con alguien representándome, pero vamos a tener una firma oficial”, ha declarado, aunque no ha precisado cuándo irá.

En cuanto a la liberación de los rehenes, el mandatario estadounidense opina que será el lunes o el martes.

También ha vaticinado que Gaza será reconstruida. "Hay una enorme riqueza en esa parte del mundo" y "vamos a ver a grandes países dando un paso al frente, poniendo mucho dinero y ocupándose de las cosas", ha asegurado.

A lo largo de la reunión se ha referido también a Iran, afirmando que “quiere trabajar en la paz”.

Palestina Franja de Gaza Israel Hamás Donald Trump Oriente Próximo Internacional

Más noticias sobre noticias internacionales

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Trump anuncia el acuerdo de paz para Gaza en Fox News

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que los rehenes en manos del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) serán liberados "probablemente" el próximo lunes, 13 de octubre, como parte de la primera fase de su plan para el futuro de la Franja de Gaza, poco después de anunciar que el grupo palestino y las autoridades israelíes han alcanzado un acuerdo en este sentido. "Todos regresarán probablemente el lunes y eso incluirá los cuerpos de los fallecidos", ha señalado en una entrevista concedida a la cadena de televisión estadounidense Fox News en la que ha asegurado que "en estos momentos se están llevando a cabo numerosas acciones para liberar a los rehenes", lamentando que "se encuentran en una situación terrible". El inquilino de la Casa Blanca ha prometido que "Gaza va a ser un lugar mucho más seguro, se reconstruirá y otros países de la zona ayudarán a reconstruirlo porque tienen una enorme riqueza y quieren que eso suceda".
Cargar más