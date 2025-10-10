BAKE AKORDIOA GAZAN

Israelgo Gobernuak oniritzia eman dio Gazarako bake planaren lehen faseari

Hamasekin lorturiko akordioa berretsi ondoren, asko jota 24 orduko epean sartuko da indarrean su-etena. Halaber, akordioaren arabera, gehienez 72 orduko epean egin beharko dute bahituen eta preso palestinarren arteko trukea. 

Benjamin Netanyahu mirando fotos de los rehenes
Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroa. Argazkia: EFE
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Israelgo Gobernuak bart oniritzia eman dio Hamasekin Gazarako adostutako bake planaren lehen faseari. Akordioa berretsi ondoren, 24 orduko epean sartuko da indarrean su-etena. Halaber, adostutakoaren arabera, Hamasek bahitu guztiak askatuko ditu, soldadu israeldarrak partzialki erretiratzen hasiko dira eta giza laguntza sartzen hasiko da Gazako Zerrendan. 

Onespena 3 ordu baino gehiago luzatu da, gobernu barruan kontrako jarrerak agertu direlako, baina azkenean gehiengo zabalarekin atera da aurrera. 

Gobernu israeldarraren argi berdea zen bake planaren lehen fasea martxan jartzeko azken pausoa, Hamasek ostegunean onartu zuen eta. Akordioaren arabera, Israelek onartu duenetik gehienez ere 24 orduko epean sartuko da indarrean su-etena

Halaber, itunak aurreikusten du Israelgo tropak Gazatik partzialki erretiratu egingo direla,  lurraldearen % 80 okupatzetik % 53ra. 

Lehen pauso horiek eman ondotik, Hamasek 72 orduko epea izango du bahituak askatu eta Gurutze Gorriaren esku uzteko. Oraingoan, aurreko trukeetan ez bezala, kamerarik eta ekitaldirik gabe egingo da. 

Trumpek ostegun honetan iragarri duenez, bahituak datorren asteko "astelehenean edo asteartean" askatuko dituzte, eta igandean Egiptora joango da, lortu duten akordioa sinatzera.

Hamasek, bere aldetik, aitortu du "gerra amaitu delaren bermeak" jaso dituela. 

Mikel Ayestaran: "Agian larunbatean edo igandean izango da (bahitu israeldarren eta preso palestinarren) trukea"

Mikel Ayestaran EITBren Ekialde Hurbileko berriemaileak azaldu duenez, Israelek eta Hamasek adostutako su-etena eguerdian sartuko da indarrean (11:00ak Euskal Herrian). Hortik aurrera, 72 orduko epea irekiko da Gazarako bake-planaren lehen fasean adostutakoa gauzatzeko, tartean, bahitu eta preso palestinarren trukea eta Israelgo Armadaren erretiratze partziala.   
