Israelgo Gobernuak oniritzia eman dio Gazarako bake planaren lehen faseari

Hamasekin lorturiko akordioa berretsi ondoren, asko jota 24 orduko epean sartuko da indarrean su-etena. Halaber, akordioaren arabera, gehienez 72 orduko epean egin beharko dute bahituen eta preso palestinarren arteko trukea.
Israelgo Gobernuak bart oniritzia eman dio Hamasekin Gazarako adostutako bake planaren lehen faseari. Akordioa berretsi ondoren, 24 orduko epean sartuko da indarrean su-etena. Halaber, adostutakoaren arabera, Hamasek bahitu guztiak askatuko ditu, soldadu israeldarrak partzialki erretiratzen hasiko dira eta giza laguntza sartzen hasiko da Gazako Zerrendan.
Onespena 3 ordu baino gehiago luzatu da, gobernu barruan kontrako jarrerak agertu direlako, baina azkenean gehiengo zabalarekin atera da aurrera.
Gobernu israeldarraren argi berdea zen bake planaren lehen fasea martxan jartzeko azken pausoa, Hamasek ostegunean onartu zuen eta. Akordioaren arabera, Israelek onartu duenetik gehienez ere 24 orduko epean sartuko da indarrean su-etena.
Halaber, itunak aurreikusten du Israelgo tropak Gazatik partzialki erretiratu egingo direla, lurraldearen % 80 okupatzetik % 53ra.
Lehen pauso horiek eman ondotik, Hamasek 72 orduko epea izango du bahituak askatu eta Gurutze Gorriaren esku uzteko. Oraingoan, aurreko trukeetan ez bezala, kamerarik eta ekitaldirik gabe egingo da.
Trumpek ostegun honetan iragarri duenez, bahituak datorren asteko "astelehenean edo asteartean" askatuko dituzte, eta igandean Egiptora joango da, lortu duten akordioa sinatzera.
Hamasek, bere aldetik, aitortu du "gerra amaitu delaren bermeak" jaso dituela.
