Hamasek aitortu du "gerra amaitu delaren bermeak" jaso dituela
AEBko, herrialde arabiarretako eta Turkitako bitartekariek gerraren amaieraren bermeak eman dizkiete, Khalil Al-Hayya Hamaseko goi agintari eta negoziazio taldeko kideak azaldu duenez.
Khalil Al-Hayya Hamaseko negoziazio taldeko buruak adierazi duenez, “gerra benetan amaitu dela” ziurtzen duten “bermeak” eman dizkiete "Estatu Batuetako, herrialde arabiarretako eta Turkiako bitartekariek”.
Telebista bidez emandako hitzaldian esan du, lanean jarraituko dutela bake planaren "gainerako pausoak burutu daitezen” eta Palestinako herriaren “interesak eta autodeterminazioa lortzeko, Jerusalem hiriburu izango duen Estatu independente bat ezarri arte".
Horrez gainera, negoziazio mahaian Palestinaren "interesak" lehenetsi dituztela azpimarratu du, "Israelen atzerapenak eta bitartekaritzak zapuzteko saiakerak gorabehera".
Zentzu horretan, Israelgo agintariek "aurretik izandako akordioak urratu" dituztela azpimarratu du, "baina oraingoan su-etena onartu behar” izan dutela esan du, “erresistentziaren eta herritarren irmotasunaren presiopean ".
Al-Hayyak azaldu duenez, "gerrari amaiera emateko" akordioa su-eten "iraunkor" batekin, tropa israeldarren erretiratzearekin, Rafah-eko bidegurutzea bi norabideetan irekitzearekin eta presoen trukearekin hasiko da.
Truke horrek barne hartzen ditu, Israelen bizi osorako kartzela zigorra betetzen ari diren 250 presoekin batera, 2023ko urriaren 7tik aurrera Gazan atzemandako 1700 preso eta haur eta emakume guztiak askatzea.
Israelek eta Hamasek Gazan bakea lortzeko akordioa sinatu dute, AEBko presidente Donald Trumpek bultzatutako ekimenaren lehen fasean. Lortutako akordioaren arabera, borrokak bertan behera geratuko dira, Israel Gazatik partzialki erretiratuko da eta Hamasek genozidioa eragin zuen erasoan atzemandako 48 bahituak askatuko ditu, Israelek bahitutako presoen truke
Nazioarteko albiste gehiago
Trumpen ustez, bahitu israeldarrak astelehenean edo asteartean askatuko dituzte
AEBko presidenteak adierazi du Egiptora joango dela igandean, lortutako akordioa sinatzera. Gazakoa konpondu duen "zortzigarren gerra" dela esan du.
Mikel Ayestaran: "Su-etena indarrean sartzen denean hasiko da laguntza humanitarioa Gazara sartzen"
Nazio Batuen Erakundeak banatuko du laguntza, lehen egiten zuten bezala. Mikel Ayestaran EITBren Ekialde Hurbileko berriemaileak azaldu duenez, "Gazako egoera muturrekoa da, eta lehentasuna goseteari aurre egitea da. Israelek azken bi urte hauetan gosea erabili du arma gisa".
Macronek asteburua baino lehen izendatu beharko du lehen ministro berria
Asteazken honetan France 2 telebista kate publikoan egindako elkarrizketa batean Sebastien Lecornu Frantziako jarduneko lehen ministroak adierazi zuen bere "misioa bukatutzat" ematen zuela. Macron aroko seigarren lehen ministroa izendatu beharko du.
Mikel Reparaz: "Su-etena albiste ona da, baina inkognita asko daude oraindik"
EITBren Nazioarteko buruak adierazi duenez, Hamasen eta Israelen arteko akordioaren xehetasunak ez dira oraindik ezagutzen, baina "armak isilaraztea dakarren akordioa beti da albiste ona".
Ospakizunak Gazan eta Tel Aviven, Israelek eta Hamasek hitzartutako akordioagatik
Khan Yuniseko gazatarrak kalera atera dira Israelek eta Hamasek ostegun honetan lortutako akordioaren lehen fasea ospatzera. Bestalde, akordioa lehenbailehen onartzeko eskatu diote bahitu israeldarren familiek Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroari, "bahituentzat eta soldaduentzat ondorio larriak" saihestu aldera.
Mikel Ayestaran: "Agian larunbatean edo igandean izango da (bahitu israeldarren eta preso palestinarren) trukea"
Mikel Ayestaran EITBren Ekialde Hurbileko berriemaileak azaldu duenez, Israelek eta Hamasek adostutako su-etena eguerdian sartuko da indarrean (11:00ak Euskal Herrian). Hortik aurrera, 72 orduko epea irekiko da Gazarako bake-planaren lehen fasean adostutakoa gauzatzeko, tartean, bahitu eta preso palestinarren trukea eta Israelgo Armadaren erretiratze partziala.
Trump, Bakearen Nobel sariaren irabazlea ezagutu atarian: "Agian aitzakia bat aurkituko dute niri ez emateko"
Israel eta Hamasen arteko akordioaren berri izan aurretik, Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak Bakearen Nobel Saria merezi duela adierazi du, zazpi gerrari amaiera eman omen baitie.
Trump igandean Ekialde Hurbilera joatekoa da
Bakearen Nobel Saria jaso gura du AEBko agintariak, eta Truth Social sarean zabaldu du akordioaren berri. "Israelek bere tropak erretiratuko ditu, lortu dugun bakea sendoa eta iraunkorra izan dadin", esan du Trumpek, eta gaineratu du "bahitu GUZTIAK laster askatuko" dituztela.
Zer dakigu Gazako bake-planari buruz?
Israelek eta Hamasek ostegun honetan hitzartu duten bake-planaren lehen fasean, Gazako Zerrendan egindako erasoaldia bertan behera utzi beharko luke Israelek. Hamasek bizirik dauden bahitu eta hildako guztiak entregatu beharko lituzke, eta Israelek ia 2.000 preso palestinar askatu.