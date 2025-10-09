BAKE AKORDIOA GAZARAKO

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Hamasek aitortu du "gerra amaitu delaren bermeak" jaso dituela

AEBko, herrialde arabiarretako eta Turkitako bitartekariek gerraren amaieraren bermeak eman dizkiete, Khalil Al-Hayya Hamaseko goi agintari eta negoziazio taldeko kideak azaldu duenez.

GAZA CITY (---), 07/10/2025.- Palestinians move on the damaged Al-Nassr street during an Israeli military operation in Gaza City, Gaza Strip, 07 October 2025. According to the UN around 90 percent of the population or 1.9 million people in Gaza have been displaced since the start of the conflict. More than 67,000 Palestinians have been killed in the Gaza Strip since October 2023, according to the Palestinian Ministry of Health, and about 1,200 Israelis have been killed since the launch of an Israeli military campaign in response to a cross-border attack by Hamas on 07 October 2023. EFE/EPA/MOHAMMED SABER
Suntsipena Gazan. Argazkia: EFE.
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Khalil Al-Hayya Hamaseko negoziazio taldeko buruak adierazi duenez, “gerra benetan amaitu dela” ziurtzen duten “bermeak” eman dizkiete "Estatu Batuetako, herrialde arabiarretako eta Turkiako bitartekariek”.

Telebista bidez emandako hitzaldian esan du, lanean jarraituko dutela bake planaren "gainerako pausoak burutu daitezen” eta Palestinako herriaren “interesak eta autodeterminazioa lortzeko, Jerusalem hiriburu izango duen Estatu independente bat ezarri arte".  

Horrez gainera, negoziazio mahaian Palestinaren "interesak" lehenetsi dituztela azpimarratu du, "Israelen atzerapenak eta bitartekaritzak zapuzteko saiakerak gorabehera". 

Zentzu horretan, Israelgo agintariek "aurretik izandako akordioak urratu" dituztela azpimarratu du, "baina oraingoan su-etena onartu behar” izan dutela esan du, “erresistentziaren eta herritarren irmotasunaren presiopean ". 

Al-Hayyak azaldu duenez, "gerrari amaiera emateko" akordioa su-eten "iraunkor" batekin, tropa israeldarren erretiratzearekin, Rafah-eko bidegurutzea bi norabideetan irekitzearekin eta presoen trukearekin hasiko da.

Truke horrek barne hartzen ditu, Israelen bizi osorako kartzela zigorra betetzen ari diren 250 presoekin batera, 2023ko urriaren 7tik aurrera Gazan atzemandako 1700 preso eta haur eta emakume guztiak askatzea.

Israelek eta Hamasek Gazan bakea lortzeko akordioa sinatu dute, AEBko presidente Donald Trumpek bultzatutako ekimenaren lehen fasean. Lortutako akordioaren arabera, borrokak bertan behera geratuko dira, Israel Gazatik partzialki erretiratuko da eta Hamasek genozidioa eragin zuen erasoan atzemandako 48 bahituak askatuko ditu, Israelek bahitutako presoen truke

Palestina Hamas Israel Ekialde Hurbila Munduko albisteak

Nazioarteko albiste gehiago

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Mikel Ayestaran: "Agian larunbatean edo igandean izango da (bahitu israeldarren eta preso palestinarren) trukea"

Mikel Ayestaran EITBren Ekialde Hurbileko berriemaileak azaldu duenez, Israelek eta Hamasek adostutako su-etena eguerdian sartuko da indarrean (11:00ak Euskal Herrian). Hortik aurrera, 72 orduko epea irekiko da Gazarako bake-planaren lehen fasean adostutakoa gauzatzeko, tartean, bahitu eta preso palestinarren trukea eta Israelgo Armadaren erretiratze partziala.   
Gehiago kargatu