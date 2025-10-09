Hamás asegura haber "recibido garantías" por parte de los mediadores de que "la guerra ha terminado"

El líder de la delegación negociadora de Hamás, Khalil Al-Hayya, afirma que el grupo ha recibido “garantías de los Estados Unidos, de mediadores árabes y de Turquía de que la guerra en Gaza ha terminado permanentemente”.

En un discurso televisado, ha afirmado que seguirán trabajando "para completar los pasos restantes y lograr los intereses de nuestro pueblo y su autodeterminación hasta el establecimiento de un Estado independiente, con Jerusalén como capital".

También ha subrayado que en la mesa de negociaciones han priorizado los "intereses" de su pueblo, "a pesar de la dilación" de Israel y sus "intentos de frustrar las mediaciones".

En este sentido, ha enfatizado que las autoridades israelíes han "violado acuerdos previos, pero esta vez se han visto obligadas a aceptar un alto el fuego bajo la presión de la resistencia y la firmeza popular".

Al-Hayya, que sobrevivió hace un mes a un intento de Israel de matarlo junto con otros líderes de Hamás en Catar, ha explicado durante su intervención que el acuerdo "para poner fin a la guerra" comienza con la implementación de un alto el fuego "permanente", la retirada de las tropas israelíes, la apertura del cruce de Rafah en ambas direcciones y un intercambio de prisioneros.

Este intercambio, ha confirmado, incluye para el lado palestino la liberación de 250 presos que cumplen cadena perpetua en Israel, 1700 arrestados en Gaza después del 7 de octubre, y todos los niños y mujeres.

Israel y Hamas han firmado un acuerdo para cesar el fuego y liberar a los rehenes israelíes a cambio de prisioneros palestinos, en la primera fase de la iniciativa impulsada por el presidente de EE.UU. Donald Trump para poner fin a dos años de guerra en Gaza. Según el acuerdo logrado, cesarán los combates, Israel se retirará parcialmente de Gaza y Hamas liberará a los 48 rehenes que capturó en el ataque que desencadenó el genocidio, a cambio de prisioneros retenidos por Israel.