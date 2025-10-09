ACUERDO DE PAZ EN GAZA
Hamás asegura haber "recibido garantías" por parte de los mediadores de que "la guerra ha terminado"

Mediadores de Estados Unidos, países árabes y Turquía han garantizado el fin de la guerra, según ha explicado el alto mandatario y miembro del equipo negociador de Hamás, Khalil Al-Hayya.
GAZA CITY (---), 07/10/2025.- Palestinians move on the damaged Al-Nassr street during an Israeli military operation in Gaza City, Gaza Strip, 07 October 2025. According to the UN around 90 percent of the population or 1.9 million people in Gaza have been displaced since the start of the conflict. More than 67,000 Palestinians have been killed in the Gaza Strip since October 2023, according to the Palestinian Ministry of Health, and about 1,200 Israelis have been killed since the launch of an Israeli military campaign in response to a cross-border attack by Hamas on 07 October 2023. EFE/EPA/MOHAMMED SABER
Destrucción en Gaza. Foto: EFE.
El líder de la delegación negociadora de Hamás, Khalil Al-Hayya, afirma que el grupo ha recibido “garantías de los Estados Unidos, de mediadores árabes y de Turquía de que la guerra en Gaza ha terminado permanentemente”.

En un discurso televisado, ha afirmado que seguirán trabajando "para completar los pasos restantes y lograr los intereses de nuestro pueblo y su autodeterminación hasta el establecimiento de un Estado independiente, con Jerusalén como capital".  

También ha subrayado que en la mesa de negociaciones han priorizado los "intereses" de su pueblo, "a pesar de la dilación" de Israel y sus "intentos de frustrar las mediaciones". 

En este sentido, ha enfatizado que las autoridades israelíes han "violado acuerdos previos, pero esta vez se han visto obligadas a aceptar un alto el fuego bajo la presión de la resistencia y la firmeza popular". 

Al-Hayya, que sobrevivió hace un mes a un intento de Israel de matarlo junto con otros líderes de Hamás en Catar, ha explicado durante su intervención que el acuerdo "para poner fin a la guerra" comienza con la implementación de un alto el fuego "permanente", la retirada de las tropas israelíes, la apertura del cruce de Rafah en ambas direcciones y un intercambio de prisioneros.

Este intercambio, ha confirmado, incluye para el lado palestino la liberación de 250 presos que cumplen cadena perpetua en Israel, 1700 arrestados en Gaza después del 7 de octubre, y todos los niños y mujeres.

Israel y Hamas han firmado un acuerdo para cesar el fuego y liberar a los rehenes israelíes a cambio de prisioneros palestinos, en la primera fase de la iniciativa impulsada por el presidente de EE.UU. Donald Trump para poner fin a dos años de guerra en Gaza. Según el acuerdo logrado, cesarán los combates, Israel se retirará parcialmente de Gaza y Hamas liberará a los 48 rehenes que capturó en el ataque que desencadenó el genocidio, a cambio de prisioneros retenidos por Israel.

 

 

