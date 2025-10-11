Albiste da
Trump Israelera eta Egiptora joango da, Hamasekin sinatutako akordioaren baitan

Dirudienez, AEBeko presidenteak Gazari buruzko goi-bilera moduko bat egiteko asmoa du Egipton, eta datorren astearen hasieran buruzagi europarrak eta arabiarrak elkartu nahi ditu bertan.

WASHINGTON (United States), 11/10/2025.- US President Donald Trump responds to a question from the news media following the announcement of a drug pricing deal during a press conference in the Oval Office of the White House in Washington, DC, USA, 10 October 2025. The deal, made with AstraZeneca CEO Pascal Soriot, includes deep price cuts for the Medicaid health plans and discounted prices through the TrumpRx website opening next year. EFE/EPA/SHAWN THEW / POOL
Trump, Etxe Zurian. Argazkia: EFE
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Donald Trump AEBko presidenteak ostiral honetan baieztatu duenez, Israelera joango da, eta, ondoren, Egiptora iritsiko da, Hamasekin lortutako akordioaren harira.

"Israelera joango naiz (...) Knesset-ekin (Israelgo Parlamentua) hitz egitera, eta gero Egiptora ere joango naiz", adierazi du agintariak ostiral honetan Etxe Zurian emandako prentsaurrekoan.

Trumpek ez du bidaiaren ibilbidea zehaztu, baina astelehenean Hamas bahituak askatzen hasiko dela gogorarazi du, Israelek eta Hamasek asteazken honetan adostutakoaren arabera.

Axios AEBko hedabide digitalaren arabera, Trumpek Gazari buruzko goi-bilera antzeko bat egingo du Egipton datorren astearen hasieran, eta buruzagi europarrek eta arabiarrek parte hartuko dute.

Gazaren berreraikuntza gainbegiratzea, nazioarteko laguntza koordinatzea eta monitorizazio mekanismoak sortzea du helburu ekimenak, su-etenaren konpromisoak betetzen direla bermatzeko, AEBk eskualdean bitartekari gisa duen rola indartuz.

Israelgo Armadak su-etena iragarri du Gazan
