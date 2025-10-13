Guerra en Gaza
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Donald Trump: "Es un día de profunda alegría, de gran esperanza, de fe renovada"

Trump en el Parlamento de Israel
18:00 - 20:00
Donald Trump. Foto: Agencias.
Euskaraz irakurri: Donald Trump: "Poztasun eta itxaropen handiko eguna da"

Última actualización

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha subrayado en el Parlamento israelí que "esto no es solo el fin de una guerra, es el fin de una era de terror y muerte y el comienzo de una era de fe, esperanza y de Dios". El inicio, ha añadido, de "una armonía duradera para Israel y todas las naciones de lo que pronto será una región verdaderamente magnífica".

Franja de Gaza Donald Trump Israel Palestina Internacional

Más noticias sobre noticias internacionales

Cargar más