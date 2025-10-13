Donald Trump: "Poztasun eta itxaropen handiko eguna da"
Donald Trump AEBko presidenteak Israelgo Parlamentuan azpimarratu duenez, "hau ez da gerra baten amaiera bakarrik, beldurra eta heriotza nagusi izan diren aro baten amaiera da, eta fede, itxaropen eta Jainkoaren aro baten hasiera". "Israelentzat eta laster eskualde benetan bikaina izango den nazio guztientzat harmonia iraunkorraren hasiera da", gaineratu du.
Familia palestinarrak eta israeldarrak euren senideekin bildu dira
Bizirik dauden 20 bahituak entregatu ditu Hamasek eta, trukean, 1.966 preso palestinar askatuko ditu gaur Israelgo Gobernuak. Pozez eta negar malkotan hartu dituzte senideak.
Frantziak eta Egiptok Gazarako konferentzia humanitarioa antolatuko dute hurrengo asteetan
Ekitaldiaren helburua "operazio humanitarioei berriro ekitea eta gero berreraikitzen hastea" izango da, Macronek berak nabarmendu duenez.
Hamasek bizirik dauden 20 bahituak entregatu ditu, eta su-etenarekin konpromisoa duela agerian utzi du
Palestinako talde armatuak komunikatu bidez adierazi duenez, su-etenaren esparruan adostutakoa ezartzen jarraitzeko prest dago.
Trump: "Denak daude zoriontsu: juduak, musulmanak eta arabiarrak. Eta 3.000 urtean ez da horrelakorik gertatu"
Israelen eta Hamasen arteko preso eta bahituen trukerako Tel Avivera iritsi da AEBko presidentea. Pozik agertu da gaur Egipton sinatuko den bake-akordioa dela eta.
Dozenaka hildako utzi dituzte Pakistan eta Afganistango mugan izandako azken liskar armatuek
Afganistanen eta Pakistanen arteko azken egunotako tentsioak liskar armatua eragin du bart bi herrialdeen arteko mugan. Dozenaka hildako daude; hala ere, kopuru zehatzari dagokionez, alde handia dago herrialde bateko zein besteko agintariek emandako zifren artean.
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Nortzuk dira Hamasek bizirik askatu dituen 20 bahituak?
Gizonezkoak dira guztiak, 20 eta 48 urte bitartekoak. Hau da zerrenda:
Gaza berreraikitzeko nazioarteko konferentzia "historikoa" egingo dute astelehen honetan Egipton
Nazioarteko 30 buruzagi baino gehiago bilduko dira astelehen honetako ekitaldian, tartean, Donald Trump, Pedro Sanchez eta Emmanuel Macron. Israelek, ordea, ez du bileran parte hartuko.
Dena prest Reim base militarrean 20 bahitu hartzeko Hamasen esku
Dena prest dago Hamasen esku dauden 20 bahituei harrera egiteko. Talde palestinarrak jakinarazi duenez, presoak elkartuta daude nazioarteko Gurutze Gorriaren esku uzteko zain.