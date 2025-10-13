Gerra Gazan
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Donald Trump: "Poztasun eta itxaropen handiko eguna da"

Trump en el Parlamento de Israel
18:00 - 20:00
Donald Trump. Argazkia: Agencias.

Azken eguneratzea

Donald Trump AEBko presidenteak Israelgo Parlamentuan azpimarratu duenez, "hau ez da gerra baten amaiera bakarrik, beldurra eta heriotza nagusi izan diren aro baten amaiera da, eta fede, itxaropen eta Jainkoaren aro baten hasiera". "Israelentzat eta laster eskualde benetan bikaina izango den nazio guztientzat harmonia iraunkorraren hasiera da", gaineratu du.

Gazako Zerrenda Donald Trump Israel Palestina Munduko albisteak

Nazioarteko albiste gehiago

Gehiago kargatu