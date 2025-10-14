Israel exige a Hamás cumplir el acuerdo y entregar todos los cuerpos de los rehenes fallecidos
Hamás ha entregado a Israel, a través de la Cruz Roja, los cuerpos de cuatro rehenes, pero las autoridades israelíes aseguran que aún quedan otros 24 por devolver.
El Ejército de Israel ha confirmado que el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha entregado al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) los cuerpos de cuatro rehenes fallecidos, que han sido trasladados desde la Franja de Gaza a territorio israelí en virtud del acuerdo de alto el fuego. Las autoridades militares han reclamado al grupo islamista que cumpla con lo pactado y devuelva todos los restos de las personas cautivas que continúan en Gaza.
Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han detallado que el CICR ha entregado primero dos cuerpos y, poco después, otros dos, tras su traslado desde el sur del enclave palestino hasta el punto de encuentro con los equipos militares. Una vez inspeccionados los ataúdes, envueltos con banderas israelíes, se celebró una breve ceremonia religiosa en presencia de un rabino castrense dentro de la Franja, en la que se ha leído un pasaje del Libro de los Salmos.
Los cuerpos han sido posteriormente trasladados al Instituto Nacional de Medicina Forense Abu Kabir, en Tel Aviv, para confirmar sus identidades. “Pedimos actuar con cautela y esperar a la identificación oficial, que será comunicada primero a las familias”, han señalado las FDI.
El brazo armado de Hamás, las Brigadas Ezeldín al Qassam, ha informado que los cuatro fallecidos entregados son Guy Illouz, Yossi Sharabi, Bipin Joshi y Daniel Pérez, este último comandante del Ejército israelí muerto el 7 de octubre de 2023.
El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, ha acusado a Hamás de incumplir el acuerdo impulsado por el presidente estadounidense, Donald Trump, al haber entregado solo cuatro de los 28 cuerpos que, según las autoridades israelíes, seguirían retenidos en Gaza. “Cualquier retraso u omisión intencionada será considerado una violación flagrante del acuerdo y tendrá respuesta”, ha advertido Katz en su cuenta de X.
