Israelek akordioa betetzea eta hildako bahituen gorpuak entregatzea eskatu dio Hamasi
Hamasek lau bahituren gorpuak entregatu dizkio Israeli, Gurutze Gorriaren bitartez, baina Israelgo agintarien arabera, oraindik beste 24 daude itzultzeko.
Israelgo Armadak baieztatu duenez, Hamas Erresistentzia Islamikoaren Mugimenduak hildako lau bahituren gorpuak entregatu dizkio Gurutze Gorriaren Nazioarteko Batzordeari (CICR), eta Gazako Zerrendatik Israelgo lurraldera eraman dituzte su-eten akordioaren ondorioz. Agintari militarrek hitzartutakoa betetzeko eta Gazan gatibu dauden pertsonen gorpuzkiak itzultzeko eskatu diote talde islamistari.
Israelgo Defentsa Indarrek (FDI) zehaztu dutenez, CICRk bi gorpu entregatu ditu lehenik, eta, handik gutxira, beste bi, Palestinako enklabearen hegoaldetik talde militarrekin elkartzeko gunera eraman ondoren. Hilkutxak ikuskatu ondoren, Israelgo banderekin bilduta, erlijio-zeremonia labur bat egin dute Zerrenda barruko errabino militar baten aurrean, eta Salmoen Liburuko pasarte bat irakurri da.
Gorpuak Abu Kabir Auzitegi Medikuntzako Institutu Nazionalera eraman dituzte ondoren, Tel Aviven, euren nortasunak baieztatzeko. "Tentuz jokatzeko eta identifikazio ofiziala egin arte itxaroteko eskatzen dugu, lehendabizi familiei jakinaraziko baitiete", adierazi dute FDIek.
Hamasen beso armatuak, Ezeldin al Qassam Brigadek, jakinarazi duenez, Guy Illouz, Yossi Sharabi, Bipin Joshi eta Daniel Perez dira hildako lau bahituak, azken hori Israelgo Armadako komandantea, 2023ko urriaren 7an hil zena.
Israelgo Defentsa ministro Israel Katzek Hamasi leporatu dio Donald Trump AEBko presidenteak bultzatutako akordioa ez betetzea, agintari israeldarren arabera Gazan atxikita jarraituko luketen 28 gorpuetatik lau bakarrik entregatu dituelako. "Nahita egindako atzerapen edo omisio oro akordioaren urraketa nabarmentzat hartuko da eta erantzuna izango du", ohartarazi du Katzek X. kontuan.
Israelek askatutako preso palestinarren senideen erreakzioak
Israelek aske utzi ditu bere esku dauden preso palestinar batzuk. Senideen eta ingurukoen erreakzioak begi bistakoak izan dira. Xabier Madariagak, EITBko ordezkari bereziak, senide horietako batzuekin hitz egiteko aukera izan du.
Familia palestinarrak eta israeldarrak senideekin elkartu dira
Bizirik dauden 20 bahituak entregatu ditu Hamasek eta, trukean, 1.966 preso palestinar askatuko ditu gaur Israelgo Gobernuak. Pozez eta negar malkotan hartu dituzte senideek.
Donald Trump: "Poztasun eta itxaropen handiko eguna da"
Donald Trump AEBko presidenteak Israelgo Parlamentuan azpimarratu duenez, "hau ez da soilik gerra baten amaiera, beldurra eta heriotza nagusi izan diren aro baten amaiera da, eta fede, itxaropen eta Jainkoaren aro baten hasiera". "Israelentzat eta laster eskualde benetan bikaina izango den harmonia iraunkorraren hasiera da", gaineratu du.
Frantziak eta Egiptok Gazarako konferentzia humanitarioa antolatuko dute hurrengo asteetan
Ekitaldiaren helburua "operazio humanitarioei berriro ekitea eta gero berreraikitzen hastea" izango da, Macronek berak nabarmendu duenez.
Hamasek bizirik dauden 20 bahituak entregatu ditu, eta su-etenarekin konpromisoa duela agerian utzi du
Palestinako talde armatuak komunikatu bidez adierazi duenez, su-etenaren esparruan adostutakoa ezartzen jarraitzeko prest dago.