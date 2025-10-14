AKORDIOA

Israelek akordioa betetzea eta hildako bahituen gorpuak entregatzea eskatu dio Hamasi

Hamasek lau bahituren gorpuak entregatu dizkio Israeli, Gurutze Gorriaren bitartez, baina Israelgo agintarien arabera, oraindik beste 24 daude itzultzeko.

TEL AVIV (Israel), 13/10/2025.- A man aves an Israeli flag from a balcony as he arrives a helicopter approaches the helipad of the Ichilov Hospital in Tel Aviv, Israel, 13 October 2025. The first phase of the Gaza peace agreement, reached between Israel and Hamas, includes the release of Israeli hostages and Palestinian prisoners, a partial withdrawal of Israeli forces, and the delivery of humanitarian aid to Gaza. EFE/EPA/ABIR SULTAN
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Israelgo Armadak baieztatu duenez, Hamas Erresistentzia Islamikoaren Mugimenduak hildako lau bahituren gorpuak entregatu dizkio Gurutze Gorriaren Nazioarteko Batzordeari (CICR), eta Gazako Zerrendatik Israelgo lurraldera eraman dituzte su-eten akordioaren ondorioz. Agintari militarrek hitzartutakoa betetzeko eta Gazan gatibu dauden pertsonen gorpuzkiak itzultzeko eskatu diote talde islamistari.

Israelgo Defentsa Indarrek (FDI) zehaztu dutenez, CICRk bi gorpu entregatu ditu lehenik, eta, handik gutxira, beste bi, Palestinako enklabearen hegoaldetik talde militarrekin elkartzeko gunera eraman ondoren. Hilkutxak ikuskatu ondoren, Israelgo banderekin bilduta, erlijio-zeremonia labur bat egin dute Zerrenda barruko errabino militar baten aurrean, eta Salmoen Liburuko pasarte bat irakurri da.

Gorpuak Abu Kabir Auzitegi Medikuntzako Institutu Nazionalera eraman dituzte ondoren, Tel Aviven, euren nortasunak baieztatzeko. "Tentuz jokatzeko eta identifikazio ofiziala egin arte itxaroteko eskatzen dugu, lehendabizi familiei jakinaraziko baitiete", adierazi dute FDIek.

Hamasen beso armatuak, Ezeldin al Qassam Brigadek, jakinarazi duenez, Guy Illouz, Yossi Sharabi, Bipin Joshi eta Daniel Perez dira hildako lau bahituak, azken hori Israelgo Armadako komandantea, 2023ko urriaren 7an hil zena.

Israelgo Defentsa ministro Israel Katzek Hamasi leporatu dio Donald Trump AEBko presidenteak bultzatutako akordioa ez betetzea, agintari israeldarren arabera Gazan atxikita jarraituko luketen 28 gorpuetatik lau bakarrik entregatu dituelako. "Nahita egindako atzerapen edo omisio oro akordioaren urraketa nabarmentzat hartuko da eta erantzuna izango du", ohartarazi du Katzek X. kontuan.

