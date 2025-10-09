EN DIRECTO

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha declarado que su país seguirá dialogando con sus socios internacionales para buscar una solución política a la guerra. "Este acuerdo debe marcar el fin de la guerra y el inicio de una solución política basada en la solución de dos Estados", ha declarado Macron en X.

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha expresado su esperanza de que el acuerdo "sea el comienzo de una paz justa y duradera". "Ahora toca dialogar, asistir a la población civil y mirar al futuro. Con esperanza. Pero también con justicia y con memoria. Para que las atrocidades vividas no se vuelvan a repetir jamás.", ha declarado.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha calificado el anuncio de "noticia extraordinaria" y ha instado a su rápida implementación. Ha agradecido a Trump su "incansable búsqueda de un fin al conflicto en Gaza" y también a los mediadiores. Ha asegurado que "Italia seguirá apoyando los esfuerzos de los mediadores y está dispuesta a contribuir a la estabilización, la reconstrucción y el desarrollo de Gaza".

El Primer Ministro alemán Friedrich Merz ha valorado de "alentadores" los primeros pasos para el acuerdo, "ofrecen una nueva esperanza: para los rehenes y sus familias, para la gente de Gaza y toda la región". En un mensaje en X ha añadidido: "Instamos a todas las partes a que cumplan sus promesas, pongan fin a la guerra y allanen el camino hacia una paz duradera. Alemania seguirá apoyando firmemente este proceso".