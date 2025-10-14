TITULAR NAGUSIAK
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Albiste izango dira: Ordenagailu kuantikoa Donostian, Gazarako bake akordioa eta ikerketa batzordea Nafarroako Parlamentuan 

Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.

ibm ordenador cuantico quantum system san sebastian donostia efe

Donostian ordenagailu kuantikoa jartzeko Eusko Jaurlaritzaren eta IBMren arteko akordioaren aurkezpena. Artxiboko argazkia: EFE

author image

EITB

Azken eguneratzea

Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2025eko urriaren 14an, hedabideetako lerroburu nagusiak:

Ordenagailu kuantikoa Donostian: IBM Basque Country, IBMren sareko ordenagailu kuantiko indartsuena, inauguratuko dute Donostian. Superkonputagailu berria Ikerbasqueren Donostiako eraikin berrian egongo da. Horrela,  IBMren ordenagailu kuantiko aurreratuenen munduko sarean integratuko da, Europako lehena eta munduko hirugarrena izango da —Egun, bi instalazio gehiago baino ez ditu, Japonian eta Estatu Batuetan—.

Gazarako bake akordioa: Bahitu israeldarren eta preso palestinarren trukea gauzatu eta Gazako bake akordioa sinatu ondotik, aldeek Gazarako bake planaren ondorengo pausoak adostu beharko dituzte. 

- Obra publikoei lotutako ikerketa batzordea, Nafarroako Parlamentuan: Herri-lanen esleipenei buruz Nafarroako Parlamentuan sortutako ikerketa batzordean lehen agerraldiak izango dira. Gaurkoan, Belateko tunelak berritzeko kontratazio mahaiko presidenteak hitz egingo du.

Teknologia Donostia Gazako Zerrenda Palestina Israel Ekialde Hurbila Benjamin Netanyahu Donald Trump Nafarroako parlamentua Nafarroa Politika Ikusmiran

Ikusmirari buruzko albiste gehiago

Gehiago kargatu