TELEBISTA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Bueltan da "El Conquistador" saioa, Julian Iantzik, Patxi Alonsok eta Lur Errekondok aurkeztuta

Bueltan da "El Conquistador" saioa, Julian Iantzik, Patxi Alonsok eta Lur Errekondok aurkeztuta
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Astelehen honetan, abentura saioaren edizio berri bat hasiko da ETB2n, berrikuntza eta sorpresa ugarirekin. Julian Iantzik, Patxi Alonsok eta Lur Errekondok aurkeztuko dute, eta Dominikar Errepublikako Los Haitises oihanera itzuliko dira.

Telebista Publikoa Aisia Ikusmiran

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X