Perseverance roverrak Marteko krater batean aurkitutako arrastoen lagin batzuk aztertuko dituzte EHUn

Julene Aramendia EHUko kimikaria eta ikerlariari elkarrizketa
18:00 - 20:00

Marten hartutako lagin batzuk jasotzeko Espainiar Estatuan hautatu dituzten bi laborategietatik bat EHUkoa da. Lagin horiek aztertuta, Marten bizitza egon den ala ez ondorioztatu ahal izango du Leioako kanpuseko laborategi horrek. 

Marte Teknologia Nasa EHU Ikusmiran

