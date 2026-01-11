TELEVISIÓN
Regresa "El Conquistador”, con Julian Iantzi, Patxi Alonso y Lur Errekondo

Bueltan da "El Conquistador" saioa, Julian Iantzik, Patxi Alonsok eta Lur Errekondok aurkeztuta
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Bueltan da "El Conquistador" saioa, Julian Iantzik, Patxi Alonsok eta Lur Errekondok aurkeztuta
Este lunes comienza una nueva edición del reality de aventuras en ETB2, con muchas novedades y sorpresas. En esta edición, presentada por Julian Iantzi, Patxi Alonso y Lur Errekondo, vuelven a la selva de Los Haitises, en República Dominicana.

X