¿Qué pasa este martes exactamente con Windows 10?
Windows 10 llega a su final. Este martes 14 de octubre es la fecha en la que el sistema operativo dejará de recibir soporte técnico oficial de Microsoft. La empresa estadounidense, por tanto, jubila Windows 10 para siempre.
Ante esta noticia, las dudas se han incrementado entre millones de usuarios de todo el mundo. Y es que, en la actualidad, el 40,5 por ciento de los ordenadores con el sistema operativo de Microsoft utilizan la versión que caduca este martes.
Por tanto, ¿qué debemos hacer? Arriesgarse a usar Windows 10 o dar el salto a Windows 11… Dos opciones, y pocas respuestas.
Aquí os resolvemos todas las dudas y planteamos diferentes alternativas válidas; tanto para continuar con el sistema operativo viejo, como para dar el paso a la actualización.
¿Qué pasa este martes exactamente con Windows 10?
El 14 de octubre de 2025, Microsoft Corporation dejará de dar soporte técnico oficial para Windows 10. En definitiva, el sistema operativo seguirá vivo, pero sin soporte.
¿Esto qué le supone a mi equipo?
Significa que ya no recibirá actualizaciones de seguridad ni soporte técnico. Los equipos ya no recibirán parches de seguridad para protegerse contra virus, malware y otras vulnerabilidades.
Además, con el tiempo los nuevos programas y aplicaciones también dejarán de ser compatibles con Windows 10, lo que podría incluso impedir el uso de software esencial; entre ellos, programas de navegación web (como Chrome o Firefox), paquetes ofimáticos (como LibreOffice o Microsoft Office), software de seguridad (antivirus) y herramientas para la gestión de archivos (como 7-Zip).
¿Qué opciones o soluciones hay?
- Seguir usando Windows 10 sin soporte: Podrías usar tu equipo, pero sería riesgoso y varias aplicaciones esenciales dejarían de funcionar.
- Cambiar a Windows 11: Esta opción sería posible actualizando el ordenador o adquiriendo un nuevo equipo que cuenta con este sistema operativo.
¿Cómo puedo actualizar a Windows 11?
El sistema de Windows, automáticamente, notifica acerca de actualizaciones. Por tanto, en un solo “clic” tendrías el equipo con Windows 11.
En caso contrario, ve a “configuración” y selecciona “Windows Update”. Este apartado te dará la opción de actualizar el sistema operativo.
No puedo actualizar el equipo. ¿Qué ocurre?
Para actualizar a Windows 11, tu equipo debe tener la última actualización de Windows 10; es decir, la versión 22H2.
En caso contrario, lo ideal sería actualizar el equipo a dicha versión para, a continuación, poder migrar a Windows 11.
¿Hay otras opciones alternativas GRATIS?
Sí, Microsoft plantea diferentes opciones, ante la posible fuga de los millones de usuarios de Windows 10. Hay dos opciones:
- Actualizaciones hasta 2026
Windows ofrece un método gratuito, usando la herramienta “Windows Backup” o “Copia de seguridad de Windows”.
Este método te dará un año extra de actualizaciones de seguridad. El sistema se mantendrá seguro, pero sin funciones nuevas. Pasos a seguir:
- Ve a “ajustes” > “cuentas” > “tu información” e inicia sesión en tu cuenta de Windows.
- Una vez con la sesión iniciada, realiza una “copia de seguridad de Windows” o “Windows Backup”.
De esta manera, Windows te permitirá seguir recibiendo actualizaciones hasta el 13 de octubre de 2026. Quizá no recibas ninguna notificación al momento, pero recibirás un aviso en su debido momento.
- Instalación de SEU (hasta 2026)
Al igual que la copia de seguridad, esta opción no te da más que actualizaciones de seguridad. El programa no incluye mejores o nuevas funciones, ni tampoco soporte técnico. Cualquier usuario podrá inscribirse en SEU en cualquier momento hasta que finalice el programa el 13 de octubre de 2026.
Pero, cuidado, el plazo acaba el 14 de octubre.
Pasos a seguir:
- Accede a la herramienta de “Configuración” > “Actualización y seguridad” > “Windows Update”.
- Una vez obtenida la versión 22H2 (en caso contrario, tendrás la opción de instalarla), pulsa el enlace de “Inscribirse ahora” > Iniciar sesión en este PC con una cuenta de Microsoft” (gratuito).
Ten en cuenta que para ello deberás cumplir tres requisitos indispensables: tener instalada la última actualización de Windows 10 (22H2), cuenta de Microsoft vinculada al equipo y no usar un dispositivo comercial.
Todas estas opciones pueden ser un salvavidas temporal para millones usuarios, pero nunca una solución permanente. Microsoft continúa empujando a los usuarios a que utilicen su sistema operativo con Windows 11.
Por tanto, aunque tu equipo sea compatible con todas estas opciones, conviene prepararse para la transición.
Más noticias sobre tecnologia
Así es el QS2, el superordenador cuántico que se inaugura este martes en Euskadi y promete no quedarse nunca obsoleto
Donostia-San Sebastián inaugura este martes el IBM Basque Country, que acogerá uno de los ordenadores cuánticos más potentes del mundo: el Quantum System Two funciona con superconductores refrigerados a -273º y enlaza 156Qb. Presenta un diseño modular para adaptarse a los avances tecnológicos, y su precio va en consonancia con sus prestaciones: 50 millones de euros.
Windows 10 perderá este martes el soporte oficial: así puedes extender las actualizaciones de seguridad un año sin coste
Los usuarios de Windows 10 de la Unión Europea pueden acceder a las actualizaciones de seguridad extendidas de manera gratuita, tal y como se comprometió Microsoft en septiembre.
WhatsApp agrega la traducción de mensajes automática
La red social de mensajería ha lanzado una nueva función para traducir mensajes en los chats en distintos idiomas, de manera que las conversaciones se podrán leer en el idioma escogido de forma automática facilitando la comunicación.
La "mala conexión wifi" arruina la presentación de las gafas inteligentes de Mark Zuckerberg
El director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, ha presentado las gafas inteligentes Meta Ray-Ban Display. En el acto de presentación, los múltiples fallos de la nueva herramienta han sido los protagonistas. Zuckerberg, avergonzado, ha achacado a la conexión wifi los fallos de las nuevas gafas inteligentes.
El algoritmo de TikTok, clave en las negociaciones entre EE. UU. y China sobre su venta
Después de la cuarta ronda de negociaciones comerciales en Madrid esta semana, ambas potencias alcanzaron un "marco de acuerdo" sobre TikTok. El punto decisivo reside en definir quién controla, mantiene y actualiza el motor de recomendaciones, una de las claves del éxito de TikTok en Estados Unidos, donde cuenta con 150 millones de usuarios.
Donostia inagurará el 15 de octubre el superordenador cuántico más potente de Europa
Inicialmente estaba previsto que el campus de Ikerbasque en Donostia acogiera un Quantum System One de IBM, pero tras la actualización del acuerdo se desplegará el System Two, considerado la “joya de la corona” de la multinacional tecnológica.
Robots corren, juegan al fútbol, chocan y se desploman en las Olimpiadas de robots de China
China ha inaugurado los Juegos Mundiales de Robots Humanoides, un evento de tres días con el que pretende exhibir sus avances en inteligencia artificial y robótica, con la participación de 280 equipos de 16 países. Los robots compiten en deportes como atletismo y tenis de mesa, y también afrontan retos específicos como clasificar medicamentos, manipular materiales o realizar tareas de limpieza. Los equipos proceden de países como Estados Unidos, Alemania y Brasil, entre otros.
El BEC se volverá a llenar de ordenadores y de apasionados de la informática del 24 al 27 de julio
La mayor 'lan party' del Estado y una de las más relevantes de Europa acogerá más de 4000 ordenadores, kilómetros de cableado, decenas de stands y reunirá durante cuatro días a 5000 apasionados de las nuevas tecnologías, la innovación y la cultura digital.
Dimite la directora ejecutiva de X, Linda Yaccarino, tras dos años al frente de la compañía de Elon Musk
Yaccarino ha anunciado su marcha sin dar las razones, dando a entender que no existe ninguna discrepancia con Elon Musk, a quien ha declarado estar "inmensamente agradecida".