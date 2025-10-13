Windows 10 llega a su final. Este martes 14 de octubre es la fecha en la que el sistema operativo dejará de recibir soporte técnico oficial de Microsoft. La empresa estadounidense, por tanto, jubila Windows 10 para siempre.

Ante esta noticia, las dudas se han incrementado entre millones de usuarios de todo el mundo. Y es que, en la actualidad, el 40,5 por ciento de los ordenadores con el sistema operativo de Microsoft utilizan la versión que caduca este martes.

Por tanto, ¿qué debemos hacer? Arriesgarse a usar Windows 10 o dar el salto a Windows 11… Dos opciones, y pocas respuestas.

Aquí os resolvemos todas las dudas y planteamos diferentes alternativas válidas; tanto para continuar con el sistema operativo viejo, como para dar el paso a la actualización.