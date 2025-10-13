Windows 10 perderá este martes el soporte oficial: así puedes extender las actualizaciones de seguridad un año sin coste
Llega el día, el 14 de octubre Windows 10 se quedará finalmente sin soporte, poniendo en riesgo la seguridad de millones de ordenadores en todo el mundo, aunque tienen la posibilidad de extender la seguridad al menos durante un año.
Sin embargo, los usuarios de Windows 10 de la Unión Europea pueden acceder a las actualizaciones de seguridad extendidas de manera gratuita, tal y como se comprometió Microsoft en septiembre.
Este posibilidad responde a la presión ejercida por organizaciones de defensa del consumidor europeas, como Euroconsumers y la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), para que la compañía tecnológica ofrezca estas actualizaciones extendidas sin coste, basándose en la Ley de Mercados Digitales (DMA).
Windows 10 representa en la actualidad el 40,5 por ciento de los ordenadores con el sistema operativo de Microsoft, según los datos de septiembre de la consultora Statcounter, que indica que la versión más actualizada, Windows 11, está presente en el 48,9 por ciento.
La cifra sigue siendo alta, teniendo en cuenta que en 24 horas todos ellos se quedarán sin actualizaciones de 'software', de seguridad y asistencia técnica, recursos que sí mantendrá Windows 11.
El cambio a Windows 11 no siempre es posible. No todos los ordenadores con Windows 10 cumplen los requisitos técnicos mínimos para poder actualizar a la versión más reciente, y tampoco todos los usuarios pueden permitirse comprar un ordenador nuevo que ya lo traiga instalado de serie.
Sin embargo, estas personas tienen todavía algún recurso para mantener al menos la protección, a través del programa de actualizaciones de seguridad extendidas (ESU, por sus siglas en inglés).
Estas tienen un coste de 30 dólares y una validez de un año (hasta el 13 de octubre de 2026). Otra posibilidad es canjear mil puntos de Microsoft Rewards -quien los tenga-. En cualquier caso, requiere una inscripción, que debe realizarse antes de que el ESU finalice el año que viene, desde la página de 'Windows Update'.
Más noticias sobre tecnologia
WhatsApp agrega la traducción de mensajes automática
La red social de mensajería ha lanzado una nueva función para traducir mensajes en los chats en distintos idiomas, de manera que las conversaciones se podrán leer en el idioma escogido de forma automática facilitando la comunicación.
La "mala conexión wifi" arruina la presentación de las gafas inteligentes de Mark Zuckerberg
El director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, ha presentado las gafas inteligentes Meta Ray-Ban Display. En el acto de presentación, los múltiples fallos de la nueva herramienta han sido los protagonistas. Zuckerberg, avergonzado, ha achacado a la conexión wifi los fallos de las nuevas gafas inteligentes.
El algoritmo de TikTok, clave en las negociaciones entre EE. UU. y China sobre su venta
Después de la cuarta ronda de negociaciones comerciales en Madrid esta semana, ambas potencias alcanzaron un "marco de acuerdo" sobre TikTok. El punto decisivo reside en definir quién controla, mantiene y actualiza el motor de recomendaciones, una de las claves del éxito de TikTok en Estados Unidos, donde cuenta con 150 millones de usuarios.
Donostia inagurará el 15 de octubre el superordenador cuántico más potente de Europa
Inicialmente estaba previsto que el campus de Ikerbasque en Donostia acogiera un Quantum System One de IBM, pero tras la actualización del acuerdo se desplegará el System Two, considerado la “joya de la corona” de la multinacional tecnológica.
Robots corren, juegan al fútbol, chocan y se desploman en las Olimpiadas de robots de China
China ha inaugurado los Juegos Mundiales de Robots Humanoides, un evento de tres días con el que pretende exhibir sus avances en inteligencia artificial y robótica, con la participación de 280 equipos de 16 países. Los robots compiten en deportes como atletismo y tenis de mesa, y también afrontan retos específicos como clasificar medicamentos, manipular materiales o realizar tareas de limpieza. Los equipos proceden de países como Estados Unidos, Alemania y Brasil, entre otros.
El BEC se volverá a llenar de ordenadores y de apasionados de la informática del 24 al 27 de julio
La mayor 'lan party' del Estado y una de las más relevantes de Europa acogerá más de 4000 ordenadores, kilómetros de cableado, decenas de stands y reunirá durante cuatro días a 5000 apasionados de las nuevas tecnologías, la innovación y la cultura digital.
Dimite la directora ejecutiva de X, Linda Yaccarino, tras dos años al frente de la compañía de Elon Musk
Yaccarino ha anunciado su marcha sin dar las razones, dando a entender que no existe ninguna discrepancia con Elon Musk, a quien ha declarado estar "inmensamente agradecida".
Trump da 90 días más a TikTok para desligarse de su matriz china y poder operar en EE. UU.
Una ley del mandato de Biden obligaba a la app a desligarse de China por considerar al país "adversario" de Estados Unidos, pero el presidente Trump ha otorgado prórrogas para que TikTok encuentre otro inversor en el país norteamericano.
El centro HiTZ descubre una forma innovadora de crear chatbots en euskera y otras lenguas minorizadas
Hasta ahora, la capacidad de los chatbots para mantener buenas conversaciones dependía de la cantidad de documentos disponibles en Internet de forma abierta en un determinado idioma, pero el nuevo método facilitará enormemente la creación de chatbots comprensibles.