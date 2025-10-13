Microsoft
Windows 10ek astearte honetan galduko du euskarri ofiziala: horrela luza ditzakezu segurtasun-eguneraketak urtebetez, kosturik gabe

Europar Batasuneko Windows 10en erabiltzaileek doan eskura ditzakete zabaldutako segurtasun-eguneratzeak, Microsoftek irailean hitz eman zuen bezala.
Windows 10
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Iritsi da eguna, urriaren 14a Windows 10 euskarririk gabe geratuko da azkenean, mundu osoko milioika ordenagailuren segurtasuna arriskuan jarriz, segurtasuna gutxienez urtebetez luzatzeko aukera duten arren.

Edozein modutan, Europar Batasuneko Windows 10en erabiltzaileek doan eskura ditzakete segurtasun eguneratzeak, Microsoftek irailean hitzeman bezala.

Aukera hori kontsumitzailearen defentsarako Europako erakundeek, (Euroconsumers eta Kontsumitzaileen eta Erabiltzaileen Erakundea (OCU) besteak beste) egindako presioaren ondorio da;  Merkatu Digitalen Legean oinarrituta, konpainia teknologikoak eguneratze horiek kosturik gabe luza dezaten eskatu izan baitute.

Microsoften sistema eragilea duten ordenagailuen % 40,5ek dute Windows 10, Statcounter aholkularitza-enpresaren iraileko datuen arabera. Horren arabera, bertsio eguneratuena, Windows 11, % 48,9tan dago.

Kopuruak altua izaten jarraitzen du, kontuan hartuta 24 ordutan guztiak geratuko direla 'software', segurtasun eta laguntza teknikoko eguneratzerik gabe, eta Windows 11k baliabide horiek mantenduko dituela.

Windows 11ra aldatzea ez da beti posible, ordea. Windows 10 duten ordenagailu guztiek ez dituzte betetzen bertsio berrienera eguneratzeko gutxieneko baldintza teknikoak, eta erabiltzaile guztiek ezin dute erosi bertsio hori fabrikatik instalatuta dakarren ordenagailu berri bat.

Hala ere, egoera horretan daudenek badute, oraindik, babesa mantentzeko modu bat, segurtasun eguneratze hedatuen programa (ESU, ingelesezko sigletan) hain zuzne ere. 

30 dolarreko kostua dute eta urtebeteko balioa (2026ko urriaren 13ra arte). Beste aukera bat da Microsoft Rewardsen mila puntu trukatzea -puntuak dituenak-. Nolanahi ere, izena eman behar da, eta ESU programak emandako urtebeteko epea amaitu aurretik egin behar da, 'Windows Update' orrialdetik.



 

