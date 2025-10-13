Windows 10ek astearte honetan galduko du euskarri ofiziala: horrela luza ditzakezu segurtasun-eguneraketak urtebetez, kosturik gabe
Iritsi da eguna, urriaren 14a Windows 10 euskarririk gabe geratuko da azkenean, mundu osoko milioika ordenagailuren segurtasuna arriskuan jarriz, segurtasuna gutxienez urtebetez luzatzeko aukera duten arren.
Edozein modutan, Europar Batasuneko Windows 10en erabiltzaileek doan eskura ditzakete segurtasun eguneratzeak, Microsoftek irailean hitzeman bezala.
Aukera hori kontsumitzailearen defentsarako Europako erakundeek, (Euroconsumers eta Kontsumitzaileen eta Erabiltzaileen Erakundea (OCU) besteak beste) egindako presioaren ondorio da; Merkatu Digitalen Legean oinarrituta, konpainia teknologikoak eguneratze horiek kosturik gabe luza dezaten eskatu izan baitute.
Microsoften sistema eragilea duten ordenagailuen % 40,5ek dute Windows 10, Statcounter aholkularitza-enpresaren iraileko datuen arabera. Horren arabera, bertsio eguneratuena, Windows 11, % 48,9tan dago.
Kopuruak altua izaten jarraitzen du, kontuan hartuta 24 ordutan guztiak geratuko direla 'software', segurtasun eta laguntza teknikoko eguneratzerik gabe, eta Windows 11k baliabide horiek mantenduko dituela.
Windows 11ra aldatzea ez da beti posible, ordea. Windows 10 duten ordenagailu guztiek ez dituzte betetzen bertsio berrienera eguneratzeko gutxieneko baldintza teknikoak, eta erabiltzaile guztiek ezin dute erosi bertsio hori fabrikatik instalatuta dakarren ordenagailu berri bat.
Hala ere, egoera horretan daudenek badute, oraindik, babesa mantentzeko modu bat, segurtasun eguneratze hedatuen programa (ESU, ingelesezko sigletan) hain zuzne ere.
30 dolarreko kostua dute eta urtebeteko balioa (2026ko urriaren 13ra arte). Beste aukera bat da Microsoft Rewardsen mila puntu trukatzea -puntuak dituenak-. Nolanahi ere, izena eman behar da, eta ESU programak emandako urtebeteko epea amaitu aurretik egin behar da, 'Windows Update' orrialdetik.
Teknologiari buruzko albiste gehiago
IBM-Basque Country ordenagailu kuantikoa Donostian inauguratuko dute asteartean
Astearte honetan, urriaren 14an, ordenagailu kuantiko bat jasotzen duen munduko lehen hirietako bat izango da Donostia.
WhatsAppeko mezuak automatikoki itzuli ahal izango dira aurrerantzean
Mezuak elkarrekin trukatzeko sare sozialak funtzio berri bat jarri du martxan, eta aurrerantzean mezuak hainbat hizkuntzatara itzuli ahal izango dira. Tresna berriaren bidez, elkarrizketak aukeratutako hizkuntzan izango dira irakugai, automatikoki itzuliko dira, eta horrek komunikazioa erraztuko du.
"Arazo teknikoek" zapuztu dute Mark Zuckerbergen betaurreko adimendunen aurkezpena
Mark Zuckerberg Metako zuzendari exekutiboak aurkeztu ditu Meta Ray-Ban Display betaurreko adimendunak. Aurkezpen ekitaldian, erreminta berriaren akatsak izan dira protagonista. Zuckerbergek, lotsatuta, wifi konexioari egotzi dizkio betaurreko adimendun berrien akatsak.
TikToken algoritmoa salmentaren gako, AEB eta Txinaren arteko negoziazioetan
Aste honetan Madrilen merkataritza negoziazioen laugarren erronda egin ondoren, bi potentziek "akordio esparru" bat lortu zuten TikToken inguruan. Gomendioen motorra nork kontrolatzen, mantentzen eta eguneratzen duen zehaztea da puntu erabakigarria, hori baita TikTokek Estatu Batuetan duen arrakastaren (150 milioi erabiltzaile) gakoetako bat.
Urriaren 15ean inauguratuko dute Europako superordenagailu kuantiko indartsuena, Donostian
Hasiera batean aurreikusita zegoen Ikerbasqueren Donostiako campusak IBMren Quantum System One bat hartzea, baina akordioa eguneratu ondoren System Two bat izango dute, multinazional teknologikoaren "harribitxia", hain zuzen ere.
Robotak, korrikan, futbolean eta talkaka Txinako roboten olinpiadetan
Txinak giza itxurako Roboten Munduko Jokoak inauguratu ditu. Hiru egunetan zehar, adimen artifizialean eta robotikan egindako aurrerapenak erakutsi nahi ditu, 16 herrialdetako 280 talderen parte-hartzearekin. Atletismoan eta mahai-tenisean lehiatzeaz gain, beste erronka batzuk ere izango dituzte, sendagaiak sailkatu, materialak manipulatu eta garbiketa-lanak ere egin beharko baitituzte.
BEC ordenagailuz eta informatikazale amorratuz beteko da berriro uztailaren 24tik 27ra
Estatuko 'lan party' handienak eta Europako garrantzitsuenetako batek 4.000 ordenagailu eta dozenaka stand hartuko ditu, eta teknologia berriak, berrikuntza eta kultura digitala maite dituzten 5.000 pertsona bilduko ditu lau egunez.
Linda Yaccarino X enpresako zuzendariak dimisioa eman du, bi urtez Elon Musken konpainiaren buru izan ondoren
Yaccarinok alde egiteko erabakia iragarri du arrazoirik eman gabe, eta aditzera eman du ez dagoela inolako desadostasunik Elon Muskekin. Are gehiago, "izugarri eskertuta" dagoela erantsi du.
Trumpek 90 egunez luzatu du TikToki Txinatik bereizteko emandako epea
Trumpek 90 egun gehiago eman dizkio TikToki Txinako matrizetik bereiz dadin, AEBn erabili ahal izateko. Bidenen agintaldiko lege batek Txinarekin moztera behartzen zuen aplikazioa, AEBren "arerioa" dela iritzita, baina Trump presidenteak luzapenak onartu ditu TikTokek AEBko inbertitzaile bat aurkitu dezan.