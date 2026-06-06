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Adimen Artifiziala euskara indartzeko aukera ona da, baina nahitaezkoa da denon partehartzea

Adimen Artifiziala euskara indartzeko aukera ona da, baina nahitaezkoa da denon partehartzea
18:00 - 20:00
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EITB

Azken eguneratzea

Adituen ustez, nahitaezkoa da denon partehartzea eta, Adimen Artifiziala euskaraz erabiltzea, gero eta datu gehiago izan ditzan bere lana euskaraz ere ondo egiteko.

Inteligentzia artifiziala Euskara Teknologia

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