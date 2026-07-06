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Sonyk 2028a baino lehenagoko diskoen ekoizpena mantenduko du, baina fabrikazio-mugekin

Konpainiaren azalpenen arabera, garatzaileek lehendik editatutako bideojokoen disko fisikoak eskatzen jarraitu ahalko dute, lantegiek euren fabrikazio-gaitasuna asko murriztuko duten arren.

Sony bideojokoak Argazkia
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Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Sonyk 2028ko urtarriletik aurrera merkatu digitalera igarotzeko baldintzak zehaztu ditu. Konpainia multinazionalak data hori baino lehen argitaratutako bideojokoetarako bakarrik mantenduko du disko fisikoen ekoizpena. Neurri horren bidez, stock zaharreko kopiak eskatzen dituzten garatzaile eta editoreen eskaerei erantzungo zaie.

Estrategia aldaketa horrek munduko merkatuaren egungo bilakaerari erantzuten dio. Kopia fisikoen salmentak jada ez dira alderagarriak, ezta lehiakorrak ere online merkataritzaren bolumenarekin. Horregatik, 2028tik aurrera bideojoko berriak formatu digitalean bakarrik merkaturatuko dira.

Sonyk ohartarazi du argitaletxeentzako eskaera-prozesua erabat aldatuko dela. Diskoak prentsatzeko lantegien edukiera murriztu egingo da gaur egungo mailarekin alderatuta. Konpainiak ez du zehaztu birmantolaketa horrek zer-nolako eragin zehatza izango duen garatzaileen itxaron-denboretan, ezta jokalarienganako zuzeneko erabilgarritasunean ere.

Denda tradizionaletan banatu ahal izango dira 2028ko berrikuntzak; horretarako, diska fisiko baten ordez deskarga digitaleko kodeak biltzen dituzten kutxak erabiliko dituzte. Alternatiba horren helburua da berrikuntzek erakusleihoetan presentzia izaten jarraitzea, memoria-txartelak edo irakurketa-diskoak fabrikatu behar gabe.

Bideo-jokoak Teknologia

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