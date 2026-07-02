PlayStationek bideojoko berrien disko fisikoak ekoizteari utziko dio 2028an
2028ko urtarriletik aurrera, PlayStation kontsoletarako bideojoko berriak formatu digitalean bakarrik egongo dira eskuragarri, Sony Interactive Entertainment (SIE) konpainiak asteazken honetan aditzera eman duenez. Joko horiek Sonyren PlayStation Store denda digital ofizialean edo deskarga digitaleko kodeak edo txartelak merkaturatzen dituzten denda fisikoetan erosi ahal izango dira.
Aldaketa "eboluzio natural" baten ondorio da, eta bermatuko du Sony kontsumo-joeretara egokitu ahal izatea, bide digitalen aldeko joera disko fisikoen aldekoa baino askoz handiagoa den testuinguru batean. "Trantsizio horri esker, hobeto egokituko gara gure komunitateko gehienek bideojokoetara sartzea eta gaur egun jokatzea nahiago duten moduarekin", ziurtatu du konpainiak.
Halaber, industria aldaketa-giroan murgilduta dagoen unean hartutako erabakia ere bada; izan ere, kontsolak garestitu egin dira, besteak beste, adimen artifizialeko (IA) enpresek gero eta memoria- eta biltegiratze-txip gehiago eskatzen dituztelako.
Bestalde, Sonyk zehaztu du neurriak ez diela eragingo data hori baino lehen merkaturatutako formatu fisikoko jokoei.
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