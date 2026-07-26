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Adimen artifizialarekin egindako kartel gehienek antzeko itxura dute

Iragarkia
Adimen artifizialarekin egindako kartel gehienek antzeko itxura dute
18:00 - 20:00
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EITB

Azken eguneratzea

Kartelgintza sektorean ere gero eta ohikoagoa da tresna hori erabiltzea, merkea eta erraza baita. Publizitate adituen arabera, ordea, adimen artifiziala erabiltzea kaltegarria izan daiteke markentzat.

Teknologia

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