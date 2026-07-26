La mayoría de los carteles con inteligencia artificial tienen un aspecto similar
En la base de estas imágenes está el trabajo de dibujantes y diseñadores. Viven la situación con preocupación, ya que cada vez vemos con más frecuencia este tipo de carteles en las calles o en las redes sociales. En este contexto, expertos publicitarios aseguran que el uso de la inteligencia artificial puede ser perjudicial para las marcas.
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