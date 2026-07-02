La Justicia europea confirma la multa récord de 4 125 millones de euros a Google
El TJUE desestima el recurso interpuesto por la compañía y confirma la multa más alta impuesta en un caso de antimonopolio, al considerar que Google abusó de su posición dominante a través de su sistema operativo Android.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha avalado este jueves la multa de 4 125 millones de euros impuesta a la multinacional Google por abuso de posición dominante a través de su sistema operativo Android, la más alta en la historia de la UE en un caso antimonopolio.
En su sentencia, el TJUE desestima el recurso interpuesto por Google y su matriz, Alphabet, y confirma que la tecnológica impuso restricciones ilegales a los fabricantes de dispositivos Android para consolidar la posición dominante de su buscador, Google Search, y su navegador, Chrome.
La Corte de Luxemburgo da carpetazo así a un caso que supera los diez años, puesto que la Comisión Europea abrió la investigación correspondiente en 2015 y anunció la multa, entonces de 4 343 millones de euros, tres años después, en 2018.
¿Cuáles son los núcleos del caso?
- “Acuerdos de distribución” entre la tecnológica estadounidense y los fabricantes de dispositivos móviles: Los fabricantes debían preinstalar Google Search y Chrome para obtener una licencia de explotación de la tienda de aplicaciones Play Store.
- “Acuerdos contra la fragmentación”: Cláusulas que Google incluía en los contratos y que condicionaban las licencias de Google Search y Play Store a que los fabricantes se abstuvieran de vender teléfonos equipados con versiones alternativas no autorizadas de Android.
- “Acuerdos de reparto de ingresos": Los fabricantes renunciaban a preinstalar en sus dispositivos motores de búsqueda de la competencia a cambio de la retrocesión de una parte de los ingresos publicitarios de Google.
La Comisión Europea concluyó en 2018 que estos acuerdos eran "abusivos" y, por tanto, ilegales, puesto que restringían la competencia dentro del mercado único y mermaban e incluso eliminaban la capacidad de otras empresas de competir contra Google. El Tribunal General de la UE examinó el recurso de la multinacional y redujo ligeramente la multa hasta los 4 125 millones de euros tras anular los aspectos relacionados con el reparto de ingresos publicitarios.
¿Qué dice el fallo?
En el fallo publicado este jueves, el TJUE valida todos los argumentos de la primera sentencia. En particular, defiende que el tribunal "podía tener en cuenta todo el contexto económico pertinente, sin que fuera necesario realizar sistemáticamente un análisis de contraste para demostrar un incumplimiento de la prohibición de abuso de posición dominante".
También avala la conclusión del Tribunal General sobre las condiciones de preinstalación previstas y señala que "la demostración de un abuso de posición dominante no se supedita en todos los casos a la prueba de la capacidad para expulsar del mercado únicamente a competidores igual de eficaces".
En tercer lugar, el TJUE confirma que los llamados "acuerdos contra la fragmentación" podían "limitar las oportunidades comerciales de las versiones de Android no compatibles y reforzar así la posición dominante de Google".
Finalmente, el fallo mantiene la calificación de "infracción única y continua", a pesar de que el Tribunal General anulase determinados aspectos relacionados con el reparto de ingresos, porque los abusos restantes se seguían enmarcando en una misma estrategia contraria a la competencia.
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