Instagram y Facebook sufren una caída a nivel global que impide su funcionamiento habitual

Insagram, Facebook, Threads y Messenger han sufrido una caída en sus servicios a nivel global este viernes, que también afecta a España y que está ocasionando problemas en el funcionamiento habitual de las redes sociales.

Los fallos en las plataformas propiedad de Meta han comenzado a registrarse pasadas las 15:00 horas (horario peninsular) de este viernes 12 de junio, incluyendo errores de carga, así como impidiendo iniciar sesión, enviar mensajes o compartir y visualizar publicaciones.

Así lo han registrado los portales especializados Downdetector y Outage.Report, que detallan incidencias en Insagram, Facebook, Threads y Messenger, añadiendo que se trata de una caída que ha afectado a los usuarios a nivel global, incluido Estados Unidos, Australia y Japón, entre otras regiones.

Por el momento, el problema persiste y se desconoce el origen de estos fallos en los servicios de Meta, que parecen generalizados en todas sus plataformas.

Andy Stone, portavoz de Meta, ha subrayado que están trabajando para solventar los incidentes en la mayor brevedad posible: "Estamos volviendo, aunque puede que lleve un poco tiempo que todo vuelva completamente a la normalidad".