Sony mantendrá la producción de discos anteriores a 2028 pero con límites de fabricación
Sony ha detallado las condiciones de su transición exclusiva al mercado digital a partir de enero de 2028. La multinacional mantendrá la fabricación de discos físicos exclusivamente para los videojuegos que hayan sido publicados antes de la fecha límite. Esta medida atenderá las peticiones de los desarrolladores y editores que soliciten copias de stock antiguo.
El cambio de estrategia responde a la evolución actual del mercado global Las ventas de copias físicas ya no son comparables ni competitivas frente al volumen del comercio online. Por ello, los lanzamientos de nuevos videojuegos a partir de 2028 se realizarán exclusivamente en formato digital.
Sony ha advertido que el proceso de pedidos para las editoriales cambiará por completo. La capacidad de las fábricas de prensado de discos se reducirá respecto a los niveles actuales. La compañía no ha especificado el impacto exacto de esta reestructuración en los tiempos de espera de los desarrolladores ni en la disponibilidad directa para los jugadores.
Los estudios de desarrollo podrán distribuir sus novedades de 2028 en los comercios tradicionales mediante cajas que incluirán códigos de descarga digital en un lugar de un soporte óptico. Esta alternativa busca mantener la presencia de las novedades en los escaparates sin necesidad de fabricar tarjetas de memoria o discos de lectura.
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