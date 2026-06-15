Muere en accidente de helicóptero el youtuber Gaspi, una de las estrellas de la última Velada de Ibai Llanos
En total han fallecido seis personas en el accidente, entre las que también se encuentra el cantante estadounidense Oliver Tree.
Seis personas han muerto este domingo tras una colisión en pleno vuelo entre dos helicópteros en Río de Janeiro, Brasil, entre ellas el conocido youtuber argentino Gaspi.
El creador de contenido tenía millones de seguidores gracias a sus vídeos de humor callejero polémico, transgresor y varias veces cancelado.
Gaspi fue precisamente una de las estrellas de la última Velada del bilbaíno Ibai Llanos, el evento que le convirtió en 'super estrella' también al otro lado del 'charco'.
Otras figuras de YouTube, como el propio Ibai, Rubius, Coscu y AuronPlay ha despedido a Gaspi en sus redes con emotivos mensajes.
El cantante Oliver Tree, también entre los fallecidos
En el accidente también ha fallecido el cantante estadounidense Oliver Tree, conocido por canciones como 'Life Goes On' y 'Miss You', esta última junto al DJ alemán Robin Schulz.
Su estilo mezclaba pop alternativo electrónica y lo conjugaba con una estética extravagante.
¿Cómo fue el accidente?
El choque ocurrió a las 08:59 horas de la mañana en el suroeste de Río de Janeiro, según los Bomberos, que han explicado que no ha habido supervivientes.
Los dos aparatos cayeron en el recinto de una iglesia abandonada que está alquilado por la empresa de coches eléctricos BYD para almacenamiento. Uno de los aparatos sufrió una gran explosión al tocar tierra y las llamas afectaron a varios coches que estaban en el lugar, lo que causó explosiones posteriores. La columna de humo se podía divisar desde varios kilómetros.
El segundo helicóptero no explosionó tras impactar, pero quedó con el tren de aterrizaje hacia arriba. Los restos han quedado dispersos en un radio de 100 metros. Unos 45 militares y 15 vehículos fueron movilizados para responder a la emergencia.
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