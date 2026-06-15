Seis personas han muerto este domingo tras una colisión en pleno vuelo entre dos helicópteros en Río de Janeiro, Brasil, entre ellas el conocido youtuber argentino Gaspi.

El creador de contenido tenía millones de seguidores gracias a sus vídeos de humor callejero polémico, transgresor y varias veces cancelado.

Gaspi fue precisamente una de las estrellas de la última Velada del bilbaíno Ibai Llanos, el evento que le convirtió en 'super estrella' también al otro lado del 'charco'.

Otras figuras de YouTube, como el propio Ibai, Rubius, Coscu y AuronPlay ha despedido a Gaspi en sus redes con emotivos mensajes.