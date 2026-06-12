Sare sozialak
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Instagram eta Facebook mundu osoan erori dira

Akatsak 15:00ak aldera hasi dira plataforma horietan, eta erabiltzaileek ezin izan dute saioa hasi, mezuak bidali edota argitalpenak partekatu zein ikusi. Oraingoz ez dute argitu zerk eragin duen arazoa.

(Foto de ARCHIVO) FILED - 11 December 2016, Bavaria, Munich: A general view of the logo of US social media application Instagram. Photo: Tobias Hase/dpa 11/12/2016 ONLY FOR USE IN SPAIN
Instagram
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Instagram, Facebook, Threads eta Messenger sare sozialak munduko hainbat tokitan erori dira gaur, ekainak 12, eta horien ohiko funtzionamenduan arazoak izan dira.

Akatsak 15:00ak aldera hasi dira, eta erabiltzaileek arazoak izan dituzte saioa hasteko, mezuak bidaltzeko edota argitalpenak partekatzeko zein ikusteko. Oraingoz ez dute argitu zerk eragin duen arazoa.

Downdetector eta Outage.Report atari espezializatuek eman dute horren berri. Instagram, Facebook, Threads eta Messenger sare sozialen webguneetan gorabehera handiak izan dira. Konektatzeko arazoak mundu osoan izan dira, AEBn, Australian eta Japonian barne, eta erabiltzaileek ezin dituzte edukiak zabaldu, ezta orri nagusia gaurkotu ere.

Arazoak ez dira amaitu, eta ez dago argi zerk eragin dituen akatsak sare sozial horien zerbitzuetan. 

Andy Stone Metaren bozeramaileak azpimarratu du lanean ari direla gorabeherak ahalik eta lasterren konpontzeko: "Arazoa konpontzen ari gara, baina baliteke denbora gehiago behar izatea dena ohiko egoerara itzultzeko".

Instagram Facebook Sare Sozialak Teknologia

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X