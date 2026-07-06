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Eusko Jaurlaritzak ordenagailu kuantikoa enpresen eskura jarri du: "Ilara luzea daukagu"

Basque Quantum (BasQ) aliantzak gidatuta, sarbide protokolo bat zehaztu dute enpresa eta erakunde publikoen sarbidea errazteko. 

ordenador cuántico IBM Quantum System Two

Perez Iglesias Zientzia, Unibertsitate eta Berrikuntza sailburua eta Mikel Jauregi Industria sailburua. Argazkia: Irekia

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EITB

Azken eguneratzea

Donostiako ordenagailu kuantikoa, IBM Quantum System Two delakoa, industriaren eta erakunde publikoen eskura jarri du Eusko Jaurlaritzak. Piztu duen interesaren erakusgarri, Mikel Jauregi Industria sailburuak "Ferrari kuantiko" gisa definitu duena erabiltzen zain enpresa zerrenda luzea dago. 

Sarbide hori Basque Quantum (BasQ) aliantzak gidatutako protokolo batek zehaztuko du. Protokolo horrek modu antolatu eta gardenean arautuko du Donostian instalatutako IBM Quantum System Two sistemaren gaitasun kuantikoen erabilera, baita IBM Quantum plataformaren bidez hodeian eskuragarri dauden backend kuantikoena ere.

Juan Ignacio Perez Iglesias Zientzia, Unibertsitate eta Berrikuntzako sailburuak, Mikel Jauregi Industria, Trantsizio Energetiko eta Jasangarritasuneko sailburuak eta Javier Aizpurua BasQko zuzendari zientifikoak aurkeztu diete protokoloa enpresetako eta erakunde publikoetako ordezkariei, gaur goizean.

Zer enpresak erabili ahalko dute?

Eusko Jaurlaritzaren arabera, enpresa zerrenda luzea dago ordenagailu kuantikoa erabiltzen zain, mota guztietakoak: bankuak, enpresa eletrikoak edo software-garapenekoak.

Euskadi 2030 Industria Planeko Eraldaketa Proiektuak, berrikuntza maila handia dutenez, hautagai ezin hobeak dira teknologia kuantikoarekin esperimentatzeko, erronka konplexuei aurre egiteko eta negozio aukera berriak sortzeko.

Zeinek izango dute lehentasuna?

Protokoloak hainbat sarbide-modalitate aurreikusten ditu, eskatzailearen profilaren eta Euskadirekin duen loturaren arabera. Lehentasuna izango dute lurraldean sustraitutako industriak eta Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko erakundeek.

Gipuzkoa Eguneko Titularrak Teknologia Donostia

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