Europako Justiziak Googleri ezarritako 4.125 milioi euroko isuna berretsi du
Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak (EBJA) Google multinazionalari ezarritako 4.125 milioi euroko isuna babestu du ostegun honetan, Android sistema eragilearen bidez nagusitasunezko posizioaz abusatzeagatik. Europar Batasunean monopolioaren aurkako kasu batean inoiz jarri den isunik handiena da.
Bere epaian, EBJAk Googlek eta haren matrizeak, Alphabetek, jarritako errekurtsoa ezetsi egin du, eta berretsi du enpresa teknologikoak legez kanpoko murrizketak ezarri zizkiela Android gailuen fabrikatzaileei, Google Search bilatzailearen eta Chrome nabigatzailearen nagusitasunezko posizioa sendotzeko.
Luxenburgoko Gorteak hamar urtetik gorako kasu bati azkena eman dio horrela; izan ere, Europako Batzordeak 2015ean ireki zuen dagokion ikerketa, eta hiru urte geroago, 2018an, 4.343 milioi euroko isuna ezarri zuen.
Zeintzuk dira kasuaren gakoak?
- AEBko enpresaren eta gailu mugikorren fabrikatzaileen arteko "banaketa akordioak": Fabrikatzaileek Google Search eta Chrome aurrez instalatu behar zituzten Play Store aplikazio denda ustiatzeko lizentzia lortzeko.
- "Zatiketaren aurkako akordioak": Googlek kontratuetan jasotzen zituen klausulak ziren, Google Search eta Play Store lizentziak baldintzatzen zituztenak, fabrikatzaileek Androiden baimendu gabeko bertsio alternatiboak zituzten telefonoak saltzeari uko egin ziezaioten.
- "Diru-sarrerak banatzeko akordioak": Fabrikatzaileek uko egiten zioten beren gailuetan beste bilaketa-motorrak aurrez instalatzeari, Googleren publizitate-sarreren zati bat jasotzearen truke.
Europako Batzordeak, 2018an, ondorioztatu zuen akordio horiek "gehiegizkoak" zirela, eta, beraz, legez kanpokoak, merkatu bakarraren barruko lehia murrizten zutelako eta beste enpresa batzuek Googleren aurka lehiatzeko zuten gaitasuna murrizten edota ezabatzen zutelako. EBko Auzitegi Orokorrak multinazionalaren errekurtsoa aztertu zuen, eta isuna 4.125 milioi eurora murriztu zuen, publizitateko diru-sarreren banaketarekin lotutako alderdiak baliogabetu ondoren.
Zer dio epaiak?
Ostegun honetan argitaratutako epaian, Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak lehen epaiaren argudio guztiak baliozkotu ditu, bereziki, auzitegiak "dagokion testuinguru ekonomiko guztia kontuan har zezakeela" defendatzen du, "sistematikoki kontraste-azterketa bat egin beharrik gabe, nagusitasunezko posizioaren abusuaren debekua ez dela bete frogatzeko".
Era berean, Auzitegi Orokorrak aurreinstalazio-baldintzei buruz ateratako ondorioa bermatzen du, eta honako hau adierazten du: "Nagusitasunezko posizioaren abusua frogatzea ez dago kasu guztietan lehiatzaile eraginkorrak soilik merkatutik kanporatzeko gaitasunaren frogaren mende".
Hirugarrenik, Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak berretsi du "zatiketaren aurkako akordioak" deiturikoek "bateragarriak ez diren Androiden bertsioen aukera komertzialak mugatu zitzaketela, Googleren posizio menderatzailea indartzeko ".
Azkenik, epaiak "arau-hauste bakar eta jarraituaren" kalifikazioari eutsi dio, nahiz eta Auzitegi Orokorrak diru-sarreren banaketarekin lotutako zenbait alderdi baliogabetu, gainerako abusuak lehiaren aurkako estrategia berean kokatzen zirelako.
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