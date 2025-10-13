Euskadi se convierte hoy en epicentro de la ciencia cuántica, con la llegada del IBM Basque Country
Tras años de trabajo, llegó el día. Este martes, 14 de octubre, Euskadi inaugura el IBM Basque Country, el ordenador cuántico en red de IBM más potente del mundo. Un avance histórico que podría transformar la tecnología y la ciencia.
El supercomputador estará ubicado en el nuevo edificio Ikerbasque de San Sebastián. De esta manera, el IBM-Basque Country se integra en la red mundial de ordenadores cuánticos más avanzados de IBM, que actualmente incluye únicamente dos instalaciones más, ubicadas en Japón y Estados Unidos, lo que coloca a la CAV a la vanguardia de la computación cuántica a nivel global.
Pero… ¿qué implica exactamente esta llegada? Analizamos este paso de gigante, punto por punto.
¿Qué es un ordenador cuántico?
Un ordenador cuántico es una máquina que emplea principios de la física cuántica, en lugar de los circuitos tradicionales que usan bits. En estos nuevos ordenadores, los unidades básicas de información son los qubits. A diferencia de los bits tradicionales, que solo pueden ser 0 o 1, los qubits pueden estar en superposiciones de ambos estados simultáneamente, gracias a un fenómeno cuántico llamado superposición. Además, los qubits pueden estar entrelazados, lo que significa que el estado de uno afecta al de otro, incluso a distancia.
¿Por qué es revolucionario?
Este entrelazamiento y superposición permite a los ordenadores cuánticos realizar cálculos en paralelo con una capacidad exponencialmente mayor a la de las computadoras clásicas. Por ejemplo, en problemas de optimización, simulación de moléculas o factorización de números grandes, un ordenador cuántico puede llegar a respuestas en tiempos impensables con las tecnologías actuales.
¿Qué impacto tendrá en nuestra vida diaria?
Aunque todavía estamos en la infancia del ordenador cuántico, su desarrollo podría revolucionar áreas como la medicina personalizada, la creación de nuevos materiales, la mejora en la seguridad informática y la resolución de problemas complejos en economía y medio ambiente. Con el tiempo, estas innovaciones podrían tener un impacto profundo en nuestro día a día.
¿Qué beneficios aportará a San Sebastián?
Tener un ordenador cuántico en la ciudad confiere ventajas como la atracción de centros de investigación, universidades y empresas tecnológicas. También fomenta la formación de talento especialista en física cuántica, ingeniería y ciencias de datos. Además, proyecta a San Sebastián como un polo de innovación en tecnología de vanguardia.
¿Porqué en Euskadi?
Este proyecto se enmarca dentro de la iniciativa BasQ, lanzada en 2023, con el objetivo de consolidar Euskadi como un hub tecnológico de referencia. Inicialmente, se había previsto la instalación de un IBM Quantum System One, pero tras una actualización del acuerdo entre el Gobierno Vasco e IBM, se ha decidido desplegar el sistema cuántico modular más avanzado de IBM: el IBM Quantum System Two.
El IBM Quantum System Two, que será gestionado por IBM, contará con el procesador IBM Quantum Heron, el más potente de la compañía hasta la fecha. Diseñado para ser escalable y poder integrar múltiples procesadores en el futuro, este sistema permitirá ejecutar algoritmos a escala de utilidad, superando los métodos de simulación clásica de fuerza bruta. Gracias al software Qiskit, podrá ejecutar ciertos tipos de circuitos cuánticos con hasta 5.000 operaciones de puerta de dos cúbits.
