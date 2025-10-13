¿Por qué es revolucionario?

Este entrelazamiento y superposición permite a los ordenadores cuánticos realizar cálculos en paralelo con una capacidad exponencialmente mayor a la de las computadoras clásicas. Por ejemplo, en problemas de optimización, simulación de moléculas o factorización de números grandes, un ordenador cuántico puede llegar a respuestas en tiempos impensables con las tecnologías actuales.

¿Qué impacto tendrá en nuestra vida diaria?

Aunque todavía estamos en la infancia del ordenador cuántico, su desarrollo podría revolucionar áreas como la medicina personalizada, la creación de nuevos materiales, la mejora en la seguridad informática y la resolución de problemas complejos en economía y medio ambiente. Con el tiempo, estas innovaciones podrían tener un impacto profundo en nuestro día a día.

¿Qué beneficios aportará a San Sebastián?

Tener un ordenador cuántico en la ciudad confiere ventajas como la atracción de centros de investigación, universidades y empresas tecnológicas. También fomenta la formación de talento especialista en física cuántica, ingeniería y ciencias de datos. Además, proyecta a San Sebastián como un polo de innovación en tecnología de vanguardia.

¿Porqué en Euskadi?

Este proyecto se enmarca dentro de la iniciativa BasQ, lanzada en 2023, con el objetivo de consolidar Euskadi como un hub tecnológico de referencia. Inicialmente, se había previsto la instalación de un IBM Quantum System One, pero tras una actualización del acuerdo entre el Gobierno Vasco e IBM, se ha decidido desplegar el sistema cuántico modular más avanzado de IBM: el IBM Quantum System Two.

El IBM Quantum System Two, que será gestionado por IBM, contará con el procesador IBM Quantum Heron, el más potente de la compañía hasta la fecha. Diseñado para ser escalable y poder integrar múltiples procesadores en el futuro, este sistema permitirá ejecutar algoritmos a escala de utilidad, superando los métodos de simulación clásica de fuerza bruta. Gracias al software Qiskit, podrá ejecutar ciertos tipos de circuitos cuánticos con hasta 5.000 operaciones de puerta de dos cúbits.