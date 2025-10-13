Así es el QS2, el superordenador cuántico que se inaugura este martes y promete no quedarse nunca obsoleto

Donostia-San Sebastián
Así es el QS2, el superordenador cuántico que se inaugura este martes en Euskadi y promete no quedarse nunca obsoleto

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Horrelakoa da QS2, astearte honetan inauguratuko den superordenagailu kuantikoa, eta inoiz zaharkituta geratuko ez dela agindu du
Donostia-San Sebastián inaugura este martes el IBM Basque Country, que acogerá uno de los ordenadores cuánticos más potentes del mundo: el Quantum System Two funciona con superconductores refrigerados a -273º y enlaza 156Qb. Presenta un diseño modular para adaptarse a los avances tecnológicos, y su precio va en consonancia con sus prestaciones: 50 millones de euros

