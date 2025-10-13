Donostia
Honelakoa da astearte honetan estreinatuko duten QS2, sekula ere zaharkituko ez den superordenagailu kuantikoa

Así es el QS2, el superordenador cuántico que se inaugura este martes y promete no quedarse nunca obsoleto
18:00 - 20:00
EITB

IBM Basque Country inauguratuko dute astearte honetan Donostian eta, horrekin batera, Quantum System Two superordenagailu kuantikoa martxan jarriko dute. -273 Cº-tan hoztutako supereroaleekin funtzionatzen du, eta 156 kubit lotzen ditu. Diseinu modularra du, aurrerapen teknologikoetara egokitzeko: ez da zaharkituko. Prezioa dituen ezaugarriekin bat dator: 50 milioi euro.

Gipuzkoa Teknologia Donostia

