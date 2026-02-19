Zuckerberg defiende en juicio a Instagram y critica a los usuarios que mienten sobre su edad

Mark Zuckerberg, fundador y director ejecutivo de Meta, defendió este miércoles las prácticas de verificación de edad de Instagram, durante su testimonio en un juicio histórico sobre adicción a las redes sociales en una corte de Los Ángeles, en el que advirtió que algunos usuarios mienten sobre su edad.

El ejecutivo tecnológico declaró por primera vez ante un jurado por una acusación contra Meta, la empresa matriz de Instagram, y Google, de Alphabet, propietaria de YouTube, de diseñar productos que deliberadamente crean adiciones y causan daño a los usuarios.

La querella fue presentada por una mujer, de 20 años, quien afirma que el uso temprano de las redes sociales —antes de los 10 años— la volvió adicta a la tecnología y agravó su depresión y sus pensamientos suicidas.

Zuckerberg testificó que nunca se ha permitido el acceso a Instagram a menores de 13 años. Pero también achacó a ciertos usuarios la responsabilidad en el uso de Instagram: “Creo que hay un grupo de personas, potencialmente un número significativo, que mienten sobre su edad para usar nuestros servicios”, dijo el ejecutivo.

Aunque el ejecutivo presentó su testimonio ante el Congreso de Estados Unidos y en otros requerimientos, esta es la primera vez que tiene que defender una de sus populares redes sociales (Instagram) ante un jurado y con la presencia de decenas de padres y madres que lo acusan en parte de provocar la muerte de sus hijos e hijas.

El testimonio del director ejecutivo de Meta ha sido el más mediático en el juicio que arrancó el pasado 9 de febrero en el Tribunal Superior de Los Ángeles.

El resultado de este juicio podría servir de precedente para la resolución de alrededor de 1500 demandas similares contra empresas de redes sociales en EE. UU..