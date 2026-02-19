Zuckerbergek Instagram defendatu du epailearen aurrean, eta beren adinaz gezurra esaten duten adin txikikoak kritikatu ditu
Instagram sare sozialak erabiltzaileen adina egiaztatzeko dituen mekanismoak defendatu ditu, bart, Mark Zuckerberg Meta konpainiaren sortzaile eta buruak Los Angelesen egiten ari diren epaiketan. Metaren barruan daude, besteak beste, Facebook, Instagram edo WhatsApp sare sozialak.
Sare sozialek ustez adikzioa eragiten dutelakoan, Meta eta Google konpainien aurkako epaiketa egiten ari dira Los Angelesen, eta bart Zuckerbergek deklaratu du epailearen aurrean.
Metaren kontrako kereila jarri zuen 20 urteko emakumearen arabera, sare sozialak 10 urte baino lehen erabiltzen hasi zen eta horrek teknologiarekiko mendekotasuna sortu zion eta depresioa eta pentsamendu suizidak areagotu zizkion.
Zuckerbergek epailearen aurrean azaldu duenez, 13 urtetik beherakoei ez zaie baimentzen Instagramen sartzea. Hala ere, erabiltzaileengan jarri du Instagram erabiltzearen ardura eta sare soziala erabiltzeko beren adinaz gezurra esaten duten adin txikikoak kritikatu ditu.
Aurrez AEBko Ordezkarien Ganberan azalpenak eman baditu ere, epaiketa batean sare sozial bat defendatu behar izan duen lehen aldia da.
Pasa den otsailaren 9an hasi zen epaiketa Los Angeleseko Auzitegi Nagusian eta Zuckerbergen deklarazioak ikusmin handia piztu du.
Epaiketa horrek aurrekaria ezarri dezake, gaiaren inguruan AEBn bakarrik aurkeztu dituzten 1.500 demanda inguru ebazteko.
