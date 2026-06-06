La mitad de la población utiliza habitualmente herramientas de Inteligencia Artificial
La última entrega de EITB Focus ha preguntada a la población sobre la utilización de herramientas de Inteligencia Artificial. Preguntados sobre si ha utilizado la IA en los últimos 7 días, la mitad ha indicado que sí. En concreto, el 22,3 % dice que lo utiliza todos los días, el 10 % de tres a cinco veces a la semana y el 18 % una o dos veces. El 48,9 % afirma que no lo ha utilizado.
La utilización de la IA está más extendida entre los más jóvenes. Entre las personas de entre 18 y 35 años utilizan esta herramienta el 73,7 %. Los de mediana edad, la franja comprendida entre 26 y 50 años, lo utilizan el 63 %. Entre las edades comprendidas entre los 51 y 65 años, la mitad no utiliza la IA. Son los mayores de 65 años lo que menos lo utilizan. En concreto, ocho de cada diez personas entrevistadas indican que no las han utilizado.
¿En qué ámbitos se utiliza la Inteligencia Artificial?
Su uso está extendido en el ámbito personal, de ocio o entretenimiento. En concreto, en el 76,5 % de los casos. En un 50 % de las ocasiones se utiliza para el trabajo, y en un 16,3 % para estudios o ámbito académico.
En cuanto a las oportunidades y riesgos que ofrece la IA, casi la mitad de las personas encuestadas, un 46,1 %, cree que la Inteligencia Artificial ofrece más oportunidades que riesgos. El 39,1 %, en cambio, piensa que los riesgos son mayores.
Ante la pregunta de si la IA hará peligrar puestos de trabajo, el 71,5 % opina que no será así.
EITB Focus también ha querido saber la opinión de los vascos y vascas sobre la influencia de la Inteligencia Artificial en el euskera. La mitad de las personas encuestadas cree que la herramienta es una oportunidad para fortalecer el euskera.
En cambio, más de la mitad de las personas encuestadas opina que sin un buen desarrollo de la IA el euskera quedará en desventaja.
Consultar todos los datos de EITB Focus
Esta entrega de EITB FOCUS trae como novedad la implantación de nuevo sistema que permite disponer, en el apartado de Transparencia de la web corporativa de EITB, de los microdatos de toda la investigación en el formato estándar internacional de OPEN DATA. Además de ofrecer al público especializado los datos estructurados, el público en general puede visualizar de manera más atractiva todos los datos eligiendo pueblo, ciudad o cualquier variable sociodemográfica.
Los conjuntos de datos están sindicados con los estándares de todos los niveles administrativos de la Unión Europea (con una versión internacional en inglés), el Gobierno vasco o la Administración del Estado. Los datos se pueden consultar aquí.
Metología y muestra
La metodología que se ha empleado para la elaboración en esta investigación es de tipo cuantitativa, mediante la técnica de entrevista
Esta técnica de investigación posibilita responder a la totalidad de los objetivos propuestos obteniendo unos resultados de máxima validez y fiabilidad. La población que integra el universo de estudio es la compuesta por el conjunto de personas mayores o igual a 18 años, residentes en la CAV y Navarra, realizándose el trabajo de campo entre los días 17 de abril y 13 de mayo de 2026.
Se ha realizado un muestreo estratificado, con fijación proporcional a las cuotas, utilizando igualmente metodología cuantitativa.
Muestra
4.250 encuestas (950 en Araba, 1.500 en Bizkaia, 1.200 en Gipuzkoa y 600 en Navarra). Las encuestas se dividen de la siguiente manera: 400 en cada una de las capitales, Vitoria-Gasteiz, Bilbao, Donostia y Pamplona; 200 en cada uno de los municipios de Llodio, Amurrio, Getxo, Basauri, Barakaldo, Tolosa, Irun y Eibar; 50 en Salvatierra/Agurain; 500 en el resto de Bizkaia, 200 en el resto de Gipuzkoa y Navarra, y 100 en el resto de Araba.
Los Em= ±1,5 % para datos totales, ± 3, 17 % para el TH de Álava, ±2,53 % para TH de Bizkaia, ±2,82 % para el TH de Gipuzkoa y ±3,99% para Navarra, con un nivel de confianza del 95%.
Muestra aleatoria estratificada por ámbito territorial, municipio, sexo y edad.
El 24 % de las encuestas han sido realizadas en euskera y el 76 % restantes en castellano. Resultados totales ponderados por tamaño poblacional de los municipios encuestados.
El trabajo de campo se realizó durante los días 17 de abril al 13 de mayo de 2026, mediante entrevista telefónica.
La duración media de la encuesta ha sido de 10’ 22”, siendo la encuesta más corta de 6’ y la más larga de 36’.
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