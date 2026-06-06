La última entrega de EITB Focus ha preguntada a la población sobre la utilización de herramientas de Inteligencia Artificial. Preguntados sobre si ha utilizado la IA en los últimos 7 días, la mitad ha indicado que sí. En concreto, el 22,3 % dice que lo utiliza todos los días, el 10 % de tres a cinco veces a la semana y el 18 % una o dos veces. El 48,9 % afirma que no lo ha utilizado.

La utilización de la IA está más extendida entre los más jóvenes. Entre las personas de entre 18 y 35 años utilizan esta herramienta el 73,7 %. Los de mediana edad, la franja comprendida entre 26 y 50 años, lo utilizan el 63 %. Entre las edades comprendidas entre los 51 y 65 años, la mitad no utiliza la IA. Son los mayores de 65 años lo que menos lo utilizan. En concreto, ocho de cada diez personas entrevistadas indican que no las han utilizado.

¿En qué ámbitos se utiliza la Inteligencia Artificial?

Su uso está extendido en el ámbito personal, de ocio o entretenimiento. En concreto, en el 76,5 % de los casos. En un 50 % de las ocasiones se utiliza para el trabajo, y en un 16,3 % para estudios o ámbito académico.

En cuanto a las oportunidades y riesgos que ofrece la IA, casi la mitad de las personas encuestadas, un 46,1 %, cree que la Inteligencia Artificial ofrece más oportunidades que riesgos. El 39,1 %, en cambio, piensa que los riesgos son mayores.

Ante la pregunta de si la IA hará peligrar puestos de trabajo, el 71,5 % opina que no será así.

EITB Focus también ha querido saber la opinión de los vascos y vascas sobre la influencia de la Inteligencia Artificial en el euskera. La mitad de las personas encuestadas cree que la herramienta es una oportunidad para fortalecer el euskera.

En cambio, más de la mitad de las personas encuestadas opina que sin un buen desarrollo de la IA el euskera quedará en desventaja.