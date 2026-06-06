EITB FOCUS
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Herritarren erdiek Adimen Artifiziala erabiltzen duten erremintak erabiltzen ditu normalean

EITB Focus Adimen Artifizialaren erabilera aztertu du.

Herritarren erdiek adimen artifizialeko tresnak erabili ohi dituzte
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EITB

Azken eguneratzea

EITB Focus inkestaren azken galdeketak Adimen Artifizialaren inguruko galderak ere egin dizkie herritarrei. Erreminta azken zazpi egunetan erabili duten galdetuta, erdiek baiezko erantzuna eman dute. % 22,3k esan dute egunero erabiltzen dutela; % 10ek astean hiru eta bost aldi artean; eta % 18k esan dute behin edo birritan erabiltzen dutela. % 48,9k ez dutela erabili esan dute.

Adimen Artifizialaren erabilera gazteen artean dago zabalduta batez ere. 18 eta 25 urte arteko gazteen artean erreminta % 73,7k erabiltzen dute. 26 eta 50 urte artekoen artean, berriz, % 63k. 51 eta 65 urte artekoen artean, erdiek erabiltzen dute Adimen Artifiziala. Adin nagusikoak dira gutxien erabiltzen dutenak. 65 urtetik gorakoen artean, hamarretik zortzik ez dute erabiltzen.

Zertarako erabiltzen da Adimen Artifiziala? 

Arlo pertsonalean, aisialdian eta entretenimenduan erabiltzen da batez ere. Erabileraren % 76,5 horretara zuzenduta dago. % 50 lanean erabiltzen da, eta % 16,6, berriz, ikasketetan edo arlo akademikoan.

Adimen Artifizialak eskaintzen dituen aukeren eta arriskuen inguruan, galdetutakoen ia erdiek (% 46,1) uste dute aukera gehiago eskaintzen dituela arriskuak baino. % 39ren ustez, berriz, arriskuak gehiago dira.

Erremintak lana arriskuan jarriko ote duen galdetuta, % 71,5ek ez dute uste horrela izango denik.

Adimen Artifizialak euskararengan duen eraginaren inguruan ere galdetu du EITB Focus inkestak. Galdetutakoen erdiek uste dute erreminta euskara indartzeko aukera dela.

Hala ere, erdiek baina gehiagok uste dute Adimen Artifiziala desabantaila izango dela euskararentzat, ondo garatu ezean. 

Kontsultatu EITB Focusen datu guztiak 

EITB FOCUSen edizio honek berrikuntza garrantzitsu bat dakar: sistema berri bat ezarri da, eta horri esker, EITBren web korporatiboko Gardentasun atalean ikerketaren mikrodatuei sarbidea eman zaie, OPEN DATA nazioarteko formatu estandarrean. Datu egituratuak publiko espezializatuaren eskura jartzeaz gain, herritar guztiek ere datuak modu erakargarriagoan ikusi ahal izango dituzte, herria, hiria edo edozein aldagai soziodemografiko aukeratuta.

Datu-multzoak Europar Batasuneko administrazio-maila guztietako estandarren arabera sindikatuta daude (nazioarteko bertsio bat ere badute, ingelesez), baita Eusko Jaurlaritzaren eta Estatuko Administrazioaren estandarren arabera ere. Datuak hemen kontsulta daitezke.

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Metodologia eta lagina

Ikerketa honetan erabilitako metodologia izaera kuantitatibokoa izan da, elkarrizketa-teknikaren bidez gauzatua.

Ikerketa-teknika horrek planteatutako helburu guztiak erantzuteko aukera ematen du, baliozkotasun eta fidagarritasun handieneko emaitzak lortuz. Azterlanaren unibertsoa 18 urte edo gehiagoko pertsonek osatzen dute, Euskal Autonomia Erkidegoan eta Nafarroan bizi direnek, eta landa-lana 2026ko apirilaren 17tik maiatzaren 13ra bitartean egin zen.

Laginketa estratifikatua egin da, kuoten araberako esleipen proportzionalarekin, metodologia kuantitatiboa erabiliz.

Lagina
4.250 inkesta egin dira guztira (950 Araban, 1.500 Bizkaian, 1.200 Gipuzkoan eta 600 Nafarroan). Inkestak honela banatu dira: 400 hiriburuetan —Gasteiz, Bilbo, Donostia eta Iruñea—; 200 Laudio, Amurrio, Getxo, Basauri, Barakaldo, Tolosa, Irun eta Eibarren; 50 Agurainen; 500 Bizkaiko gainerako udalerrietan; 200 Gipuzkoako eta Nafarroako gainerako udalerrietan; eta 100 Arabako gainerako udalerrietan.

Errore-marjina ±%1,5ekoa da datu orokorretarako; ±%3,17 Arabako Lurralde Historikorako; ±%2,53 Bizkaiko Lurralde Historikorako; ±%2,82 Gipuzkoako Lurralde Historikorako; eta ±%3,99 Nafarroarako, %95eko konfiantza-mailarekin.

Lagina ausazkoa eta estratifikatua izan da, lurralde-eremuaren, udalerriaren, sexuaren eta adinaren arabera.

Inkesten % 24 euskaraz egin dira, eta gainerako % 76ak gaztelaniaz. Emaitza orokorrak inkestatutako udalerrien biztanleria-tamainaren arabera ponderatu dira.

Landa-lana 2026ko apirilaren 17tik maiatzaren 13ra bitartean egin zen, telefono bidezko elkarrizketen bidez.

Inkestaren batez besteko iraupena 10 minutu eta 22 segundokoa izan da; laburrena 6 minutukoa eta luzeena 36 minutukoa.

Inteligentzia artifiziala Euskal Autonomia Erkidegoa Gizartea

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