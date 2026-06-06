Herritarren erdiek Adimen Artifiziala erabiltzen duten erremintak erabiltzen ditu normalean
EITB Focus Adimen Artifizialaren erabilera aztertu du.
EITB Focus inkestaren azken galdeketak Adimen Artifizialaren inguruko galderak ere egin dizkie herritarrei. Erreminta azken zazpi egunetan erabili duten galdetuta, erdiek baiezko erantzuna eman dute. % 22,3k esan dute egunero erabiltzen dutela; % 10ek astean hiru eta bost aldi artean; eta % 18k esan dute behin edo birritan erabiltzen dutela. % 48,9k ez dutela erabili esan dute.
Adimen Artifizialaren erabilera gazteen artean dago zabalduta batez ere. 18 eta 25 urte arteko gazteen artean erreminta % 73,7k erabiltzen dute. 26 eta 50 urte artekoen artean, berriz, % 63k. 51 eta 65 urte artekoen artean, erdiek erabiltzen dute Adimen Artifiziala. Adin nagusikoak dira gutxien erabiltzen dutenak. 65 urtetik gorakoen artean, hamarretik zortzik ez dute erabiltzen.
Zertarako erabiltzen da Adimen Artifiziala?
Arlo pertsonalean, aisialdian eta entretenimenduan erabiltzen da batez ere. Erabileraren % 76,5 horretara zuzenduta dago. % 50 lanean erabiltzen da, eta % 16,6, berriz, ikasketetan edo arlo akademikoan.
Adimen Artifizialak eskaintzen dituen aukeren eta arriskuen inguruan, galdetutakoen ia erdiek (% 46,1) uste dute aukera gehiago eskaintzen dituela arriskuak baino. % 39ren ustez, berriz, arriskuak gehiago dira.
Erremintak lana arriskuan jarriko ote duen galdetuta, % 71,5ek ez dute uste horrela izango denik.
Adimen Artifizialak euskararengan duen eraginaren inguruan ere galdetu du EITB Focus inkestak. Galdetutakoen erdiek uste dute erreminta euskara indartzeko aukera dela.
Hala ere, erdiek baina gehiagok uste dute Adimen Artifiziala desabantaila izango dela euskararentzat, ondo garatu ezean.
Kontsultatu EITB Focusen datu guztiak
EITB FOCUSen edizio honek berrikuntza garrantzitsu bat dakar: sistema berri bat ezarri da, eta horri esker, EITBren web korporatiboko Gardentasun atalean ikerketaren mikrodatuei sarbidea eman zaie, OPEN DATA nazioarteko formatu estandarrean. Datu egituratuak publiko espezializatuaren eskura jartzeaz gain, herritar guztiek ere datuak modu erakargarriagoan ikusi ahal izango dituzte, herria, hiria edo edozein aldagai soziodemografiko aukeratuta.
Datu-multzoak Europar Batasuneko administrazio-maila guztietako estandarren arabera sindikatuta daude (nazioarteko bertsio bat ere badute, ingelesez), baita Eusko Jaurlaritzaren eta Estatuko Administrazioaren estandarren arabera ere. Datuak hemen kontsulta daitezke.
Metodologia eta lagina
Ikerketa honetan erabilitako metodologia izaera kuantitatibokoa izan da, elkarrizketa-teknikaren bidez gauzatua.
Ikerketa-teknika horrek planteatutako helburu guztiak erantzuteko aukera ematen du, baliozkotasun eta fidagarritasun handieneko emaitzak lortuz. Azterlanaren unibertsoa 18 urte edo gehiagoko pertsonek osatzen dute, Euskal Autonomia Erkidegoan eta Nafarroan bizi direnek, eta landa-lana 2026ko apirilaren 17tik maiatzaren 13ra bitartean egin zen.
Laginketa estratifikatua egin da, kuoten araberako esleipen proportzionalarekin, metodologia kuantitatiboa erabiliz.
Lagina
4.250 inkesta egin dira guztira (950 Araban, 1.500 Bizkaian, 1.200 Gipuzkoan eta 600 Nafarroan). Inkestak honela banatu dira: 400 hiriburuetan —Gasteiz, Bilbo, Donostia eta Iruñea—; 200 Laudio, Amurrio, Getxo, Basauri, Barakaldo, Tolosa, Irun eta Eibarren; 50 Agurainen; 500 Bizkaiko gainerako udalerrietan; 200 Gipuzkoako eta Nafarroako gainerako udalerrietan; eta 100 Arabako gainerako udalerrietan.
Errore-marjina ±%1,5ekoa da datu orokorretarako; ±%3,17 Arabako Lurralde Historikorako; ±%2,53 Bizkaiko Lurralde Historikorako; ±%2,82 Gipuzkoako Lurralde Historikorako; eta ±%3,99 Nafarroarako, %95eko konfiantza-mailarekin.
Lagina ausazkoa eta estratifikatua izan da, lurralde-eremuaren, udalerriaren, sexuaren eta adinaren arabera.
Inkesten % 24 euskaraz egin dira, eta gainerako % 76ak gaztelaniaz. Emaitza orokorrak inkestatutako udalerrien biztanleria-tamainaren arabera ponderatu dira.
Landa-lana 2026ko apirilaren 17tik maiatzaren 13ra bitartean egin zen, telefono bidezko elkarrizketen bidez.
Inkestaren batez besteko iraupena 10 minutu eta 22 segundokoa izan da; laburrena 6 minutukoa eta luzeena 36 minutukoa.
Zure interesekoa izan daiteke
Leon XIV.a aita santua sexu-abusuen biktimekin bilduko da Espainian
Vatikanoak ez du topaketari buruzko xehetasun gehiagorik eman. Aita santuak Madril, Bartzelona, Kanaria Handia eta Tenerife bisitatuko ditu bihartik ekainaren 12ra bitartean.
10 urte geroago, sokamuturrak itzuliko dira Eibarko Untzaga plazara
40 bat elkartek atzerapausoa dela salatu dute, eta elkarretaratzea deitu dute ekainaren 16rako. Herritarren artean, aldeko eta kontrako iritziak daude.
Azken agurra eman diete Iruñean Elgoibarko istripuan hildako bost foruzainei
Maria Chivite presidentea buru, jende andana joan da Iruñeko katedralera, Fermin Sola, Jesus Maria Vidaurreta, Miguel Crespo, Juan Martin Dominguez eta Miguel Antonio D'Entremont agenteei azken agurra eman eta haien senideak babestera.
Xenpelar auzian Udalak izandako jokabidea berretsi du Errenteriako alkateak Fiskaltzaren aurrean
Aizpea Otaegik agerraldia egin du Adingabeen Fiskaltzaren aurrean, Xenpelar auziaren harira, eta Udalak balizko genero-indarkeria kasuen aurrean egindako kudeaketa babestu du. Azpimarratu duenez, beharrezkoa da lanean jarraitzea biktimak babestu eta antzeko egoerak saihesteko.
Konpondu dira A-8 autobideko zirkulazioa zaildu duten auto-ilarak
Arratsalde korapilatsua izan da A-8 autobidean, Kantabriarako noranzkoan, lau istripu gertatu baitira bideko hainbat puntutan. Trafikoa normaltasunera itzuli da arratsalde erdian, 18:20 aldera.
Errugabe jo ditu epaileak Zestoako gizon baten integritate moralaren kontrako delituengatik epaitutako seiak
Abenduan egin zen epaiketa. Gizonezko batek osotasun moralaren aurkako delitua leporatu zien bikotekide ohiari eta beste bost herritarri, eta espetxe zigorra eta isunak eskatu zituen. Akusatuetako lau neskaren lagunak dira, eta bostgarrena, egun Zestoako alkate den Mikel Arregi. Epaileak absolbitu egin ditu guztiak.
Bilbok minbiziaren aurkako bigarren martxa hartuko du ekainaren 14an
Antolatzaileek espero dute 2.500 pertsona baino gehiago batzea hitzordu solidario horretan. Bizi-ohitura osasungarriak sustatzea izango du helburu, eta minbiziaren prebentzioaren eta ikerketaren garrantziaz kontzientziatzea, bereziki gizonezkoak.
Konponduta daude Lasarte-Orian eta Abanton izandako trafiko eragozpenak
Ostiral goizeko lehen ordua konplikatua izan da euskal errepide sareko puntu askotan, istripuak izan baitira han eta hemen, baina egoera bere onera itzuli da jada denean.
Emakume bat atxilotu eta bi ikerketapean dituzte Gipuzkoan adinekoei bitxiak lapurtu eta 11.000 euro baino gehiagoren truke saltzeagatik
Atxilotutako emakumeak zaintzaile gisa egiten zuen lan adinekoen egoitzetan eta etxebizitzetan, eta bertan lapurtzen omen zituen bitxiak. Ertzaintzak pieza ugari berreskuratu ditu Azpeitian egindako miaketa batean.