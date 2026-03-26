Nueva multa a las tecnológicas
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Meta y Google, obligadas a pagar 2,6 millones de euros a una joven por crisis derivadas de su adicción a las redes

Ansiedad, depresión y dismorfia corporal son algunos de los males que sufrió la joven por su adicción. “Diseñan productos que generan adicción y perjudican a los niños”, ha señalado el abogado de la víctima
Inteligencia Artificial, Meta y sus límites

Imagen de recurso de una usuaria de redes sociales. Foto: EITB Media

Euskaraz irakurri: Meta eta Google, 2,6 milioi euro ordaintzera behartuta, gazte bati eragindako menpekotasunagatik
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EITB

Última actualización

Nueva multa a Meta y a Goolge, en esta ocasión en el Estado de California. Un tribunal de Los Angeles ha ordenado a Meta y a Google a pagar entre ambas empresas hasta 3 millones de dólares (2,6 millones de euros) para indemnizar a una joven. La razón es que, según la sentencia, su adicción a las plataformas de redes sociales de estas empresas le provocó una crisis de salud mental.

En concreto, el Tribunal de Apelaciones del Octavo Circuito ha ordenado a Meta, la compañía propietaria de Facebook, WhatsApp o Instagram, el abono de 2,1 millones de dólares (1,8 millones de euros) a la demandante. Asimismo, Alphabet, la empresa matriz de Google, deberá abonar una multa por valor de 900.000 dólares (778.500 euros), según ha recogido la agencia Bloomberg.

El jurado, no obstante, aún tiene que escuchar más argumentos para tomar una decisión acerca de la posibilidad de imponer daños punitivos a ambas compañías por su responsabilidad en el caso, además de las citadas compensaciones.

La demandante, Kaley G. M. ha afirmado que comenzó a ver vídeos en YouTube a los seis años y a usar Instagram a los nueve. Esta mujer ha atribuido a las plataformas diversos daños, entre ellos ansiedad, depresión y dismorfia corporal.

"Hoy, un jurado ha visto la verdad y ha responsabilizado a Meta y a Google por diseñar productos que generan adicción y perjudican a los niños", han declarado sus abogados.

Condenan a Meta a pagar 375 millones de dólares por explotación infantil y violaciones de la seguridad de los usuarios
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