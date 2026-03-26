Nueva multa a Meta y a Goolge, en esta ocasión en el Estado de California. Un tribunal de Los Angeles ha ordenado a Meta y a Google a pagar entre ambas empresas hasta 3 millones de dólares (2,6 millones de euros) para indemnizar a una joven. La razón es que, según la sentencia, su adicción a las plataformas de redes sociales de estas empresas le provocó una crisis de salud mental.

En concreto, el Tribunal de Apelaciones del Octavo Circuito ha ordenado a Meta, la compañía propietaria de Facebook, WhatsApp o Instagram, el abono de 2,1 millones de dólares (1,8 millones de euros) a la demandante. Asimismo, Alphabet, la empresa matriz de Google, deberá abonar una multa por valor de 900.000 dólares (778.500 euros), según ha recogido la agencia Bloomberg.

El jurado, no obstante, aún tiene que escuchar más argumentos para tomar una decisión acerca de la posibilidad de imponer daños punitivos a ambas compañías por su responsabilidad en el caso, además de las citadas compensaciones.

La demandante, Kaley G. M. ha afirmado que comenzó a ver vídeos en YouTube a los seis años y a usar Instagram a los nueve. Esta mujer ha atribuido a las plataformas diversos daños, entre ellos ansiedad, depresión y dismorfia corporal.

"Hoy, un jurado ha visto la verdad y ha responsabilizado a Meta y a Google por diseñar productos que generan adicción y perjudican a los niños", han declarado sus abogados.