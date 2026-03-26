Meta y Google, obligadas a pagar 2,6 millones de euros a una joven por crisis derivadas de su adicción a las redes
Nueva multa a Meta y a Goolge, en esta ocasión en el Estado de California. Un tribunal de Los Angeles ha ordenado a Meta y a Google a pagar entre ambas empresas hasta 3 millones de dólares (2,6 millones de euros) para indemnizar a una joven. La razón es que, según la sentencia, su adicción a las plataformas de redes sociales de estas empresas le provocó una crisis de salud mental.
En concreto, el Tribunal de Apelaciones del Octavo Circuito ha ordenado a Meta, la compañía propietaria de Facebook, WhatsApp o Instagram, el abono de 2,1 millones de dólares (1,8 millones de euros) a la demandante. Asimismo, Alphabet, la empresa matriz de Google, deberá abonar una multa por valor de 900.000 dólares (778.500 euros), según ha recogido la agencia Bloomberg.
El jurado, no obstante, aún tiene que escuchar más argumentos para tomar una decisión acerca de la posibilidad de imponer daños punitivos a ambas compañías por su responsabilidad en el caso, además de las citadas compensaciones.
La demandante, Kaley G. M. ha afirmado que comenzó a ver vídeos en YouTube a los seis años y a usar Instagram a los nueve. Esta mujer ha atribuido a las plataformas diversos daños, entre ellos ansiedad, depresión y dismorfia corporal.
"Hoy, un jurado ha visto la verdad y ha responsabilizado a Meta y a Google por diseñar productos que generan adicción y perjudican a los niños", han declarado sus abogados.
Te puede interesar
Hondarribia aprueba hoy su II Plan de Igualdad con medidas dirigidas a avanzar en la “resolución del conflicto” en el Alarde
El Plan analizará “fórmulas para reconocer la violencia sufrida en la defensa de los derechos de las mujeres que han trabajado a favor de un alarde igualitario".
Será noticia: Korrika en directo, medidas contra la crisis energética y elecciones sindicales en la Ertzaintza
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
Detenido un profesor universitario por abandonar a sus dos hijos menores en Euskadi y volver a Marruecos
Los jóvenes relataron cómo fue su llegada a los equipos implicados en la protección del menor y extranjería y a los agentes de la Policía Nacional que localizaron al progenitor en Algeciras.
Ikerbasque atrajo en 2025 a 30 investigadores y captó más de 49 millones en fondos para investigación
Al cierre del año contaba con 417 profesionales de 35 países y 1685 trabajaban en grupos liderados por personal de la fundación.
El marido de Amaya Zabarte lamenta que, tras el archivo del caso, les cuesta creer en la Justicia
La jueza decidió ayer sobreseer el caso de Amaya Zabarte, que ha sido recurrido hoy por la familia. Su pareja, Joseba Novoa, dice que están enfadados y dolidos. Lamenta que la jueza sólo haya tenido en cuenta la versión de los ertzainas, al margen de lo que han dicho los testigos y de las pruebas. Ha puesto su esperanza en que el caso llegue al tribunal provincial, cuando espera que llegue la verdadera justicia.
Eureka! Zientzia Museoa cerrará sus puertas a finales de junio tras 25 años de actividad
Kutxa Fundazioa impulsará el proyecto ATENEA, que tendrá presencia en Tabakalera y propondrá un modelo de conocimiento más abierto e interdisciplinar.
Hondarribia abordará el Alarde en su Plan de Igualdad con el fin de "avanzar en la resolución del conflicto"
Emakunde ha elaborado un informe "vinculante" que establece expresamente que el Plan de Igualdad "debe abordar esta cuestión debido a los desequilibrios existentes en la participación".
Fiscalía mantiene la petición de 22 años para el profesor de Irun acusado de ofrecer dinero por favores sexuales a menores
Por su parte, la defensa solicita la absolución al considerar que el procesado tenía únicamente una relación de "amistad" con las presuntas víctimas. El juicio ha quedado visto para sentencia.
La pobreza real en Euskadi sube del 4 % al 6, 1 %, según la encuesta de desigualdad
Aunque mejora la capacidad de las familias para cubrir gastos diarios, aumenta la dificultad de ir de vacaciones y de tener un coche con menos de diez años.