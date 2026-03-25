Condenan a Meta a pagar 375 millones de dólares por explotación infantil y violaciones de la seguridad de los usuarios

Un jurado de Nuevo México ha dictaminado este martes que Meta Platforms violó la ley estatal, al engañar a los usuarios en relación con la seguridad de Facebook, Instagram y WhatsApp. Asimismo, le acusa de permitir la explotación sexual infantil en dichas plataformas.

La demanda había sido presentada por el fiscal general del Estado, y el jurado determinó que Meta violó la ley de protección al consumidor de Nuevo México y ordenó a la compañía pagar 375 millones de dólares en multas civiles.

"Discrepamos respetuosamente del veredicto y apelaremos. Nos esforzamos por mantener a las personas seguras en nuestras plataformas ", declaró un portavoz de Meta en un comunicado.

El veredicto del jurado pone fin a un juicio de seis semanas y marca el primer veredicto del jurado sobre estas acusaciones contra la empresa de redes sociales-

El fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez, demócrata, acusó a la empresa de permitir que depredadores tuvieran acceso sin restricciones a usuarios menores de edad y los conectaran con víctimas, lo que a menudo derivaba en abusos y trata de personas en el mundo real.