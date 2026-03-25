Metak 375 milioi dolarreko isuna ordaindu beharko du, haurren esplotazioagatik eta erabiltzaileen segurtasuna urratzeagatik
Mexiko Berriko fiskalaren arabera, enpresak adingabeengana heltzeko ia mugarik gabeko sarbidea ematen zien “harrapari sexualei”, eta horri esker biktimekin harremanetan jartzen ziren.
Meta Platforms enpresak legea urratu zuela ebatzi du Mexiko Berria Estatuko epaimahai batek astearte honetan. Ebazpenean jaso dutenez, erabiltzaileak engainatu zituen Facebook, Instagram eta WhatsApp plataformen segurtasunaren inguruan eta, horrekin batera, plataforma horietan haurren sexu-esplotazioa ahalbidetu zuen, epaimahaiaren arabera.
Estatuko fiskal nagusiak aurkeztu zuen demanda, eta epaimahaiak ondorioztatu du Metak Mexiko Berriko kontsumitzaileen babeserako legea urratu zuela; ondorioz, 375 milioi dolarreko isun zibilak ordaintzera kondenatu du.
“Errespetuz, ez gatoz bat epaiarekin, eta helegitea aurkeztuko dugu. Gure plataformetan pertsonak seguru mantentzeko lanean jarraitzen dugu”, adierazi du Metako bozeramaile batek ohar batean.
Epaiak sei asteko epaiketari amaiera eman dio, eta sare sozialen enpresaren aurkako akusazio horiei buruzko lehen epaimahaiaren ebazpena da.
Demokraten inguruan lerratu izan den Raul Torrez fiskal nagusia egon da demanda honen atzean. Salatu zuenez, enpresak adingabeengana heltzeko ia mugarik gabeko sarbidea ematen zien “harrapari sexualei”. Horrek biktimak identifikatu eta haiekin harremanetan jartzea ahalbidetzen zuen eta, askotan, mundu errealeko abusuak eta pertsonen salerosketa eragiten zituen.
